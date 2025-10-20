“Es un diálogo que mantendrán los dos presidentes”, aseguró este domingo el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, y dejó claro que la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei seguirá adelante.

La frase se pronunció en el programa ¿Y mañana qué?, conducido por Luciana Geuna en TN. El candidato confirmó lo que muchos ya sospechaban tras la reunión que ambos dirigentes mantuvieron el pasado 3 de octubre en la Quinta de Olivos. Un encuentro que, como todo en la política, fue más estratégico que casual y que tendrá continuidad, por lo menos, hasta las elecciones del próximo 26 de octubre.

Consultado sobre si habrá nuevas reuniones, Santilli evitó confirmarlo 100% pero dijo “Hay que sumar. También aseguró que, desde su visión”, tanto Macri como Milei “deberían ponerse de acuerdo en cinco temas”.

Macri, por su parte, respaldó públicamente el pasado 16 de octubre al Gobierno y le pidió que “convoque al diálogo con humildad y honestidad” tras las elecciones. El expresidente subrayó la importancia de abrir canales de conversación y buscar consensos, un mensaje que muchos leyeron como un guiño directo a Milei y su equipo, aunque con el estilo seco que caracteriza a quien está acostumbrado a marcar el ritmo.

La expectativa ahora está puesta en cómo evolucionarán estas conversaciones y si efectivamente se traducirán en acuerdos concretos dentro del Congreso. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera gestiones para sumar aliados y asegurar la gobernabilidad, tal como lo exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la entrevista, Santilli también confirmó que el Gobierno buscará implementar reformas estructurales el año que viene: “Vamos a terminar con la informalidad, vamos a votar la reforma del Código Penal y vamos a bajar los impuestos”. Un resumen conciso de planes que buscan dejar claro que los próximos meses no serán de pausas ni de improvisaciones.

En paralelo a estos movimientos, el oficialismo planea conformar un interbloque en el Congreso junto al PRO, la UCR y los bloques federales, según fuentes cercanas al Ejecutivo. La estrategia apunta a fortalecer la gobernabilidad y garantizar mayor respaldo legislativo para las iniciativas del Gobierno, sobre todo en un escenario fragmentado y lleno de negociaciones permanentes.

La posibilidad de un interbloque cobra fuerza tras las señales de acercamiento entre Macri y Milei, y el llamado al diálogo que el expresidente hizo público días atrás. En ese contexto, la continuidad de las reuniones entre ambos presidentes podría ser clave para definir el rumbo de la próxima etapa política y las alianzas que se tejen de cara al futuro inmediato.

El pasado viernes 3 de octubre, Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a verse las caras luego de más de un año de esquivarse mutuamente. Tras la reunión, el Presidente publicó un texto en su cuenta personal de X en el que calificó el encuentro como “muy fructífero”.

Luego agregó una frase que hizo sospechar a muchos sobre la incorporación de cuadros del PRO a su gabinete: “Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país”. Una declaración breve, pero cargada de posibles interpretaciones políticas, dependiendo del lector.

Macri, por su parte, también utilizó la red social de Elon Musk para lanzar un mensaje: “La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”. Un mensaje que combina elogio y expectativa, con la firmeza de quien habla con la autoridad de quien ya presidió.

Y remarcó que el Gobierno “requiere cambios importantes”: “Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir.” Palabras que dejan en claro que la estabilidad por sí sola no basta.

Aquella reunión entre Macri y Milei se dio por convicción o por fuerza mayor. La realidad es que el Presidente se vio obligado a dialogar con el jefe del PRO luego de los traspiés que sufrió LLA en el Congreso, que incluyeron rechazos a vetos clave que el Presidente había realizado, como el de la Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

La dura derrota que sufrió el partido libertario en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el pasado 7 de septiembre, también fue un motivo para que Milei decidiera acercarse a Macri, con quien no mantenía diálogo desde hacía más de un año. Una derrota que puso a los dos en la misma sala, aunque por caminos distintos.

Tras ese encuentro, fuentes del Ejecutivo nacional aseguraron que Macri y Milei habrían llegado a un pacto para que, tras las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, los bloques del PRO en Diputados y el Senado voten en concordancia con LLA. Una coordinación que muchos leen como pragmatismo puro.

Por estos motivos, las palabras de Santilli este domingo en TN cobran relevancia, ya que revelan que la relación entre ambos dirigentes sigue vigente y marcha hacia lo acordado en la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos. Un vínculo que, por ahora, parece más estratégico que fraternal, aunque igual de determinante para lo que viene.El último mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei: “que convoque al diálogo con humildad”

La última comunicación del expresidente Macri a Javier Milei se dio el pasado jueves 16 de octubre y arrancó con un imperativo en mayúsculas: “AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR”. Casi un orden del líder del PRO al máximo referente del libertarismo. Una especie de ultimátum amistoso. Un recordatorio de algo que el exmandatario conoce muy bien: la paciencia política —como los ciclos económicos— tiene su límite.

Luego el expresidente escribió: “Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.” Con esas palabras, Macri deslizó lo que formula en privado: el trabajo para domar la inflación no empezó con Milei, sino antes.

El siguiente tramo fue más directo: “Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento.” La palabra “parcialmente” no es casual. Es una grieta en el elogio. Un reconocimiento moderado que deriva en advertencia.

Más adelante escribió: “Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión.” Macri le advierte a Milei que el tiempo de la soledad libertaria terminó, y que la gobernabilidad —la verdadera— se fabrica con votos y acuerdos. En esa “nueva mayoría”, el PRO ya se ubica: ni oficialismo ni oposición pura, sino un actor que se ofrece como llave del Congreso.

Más adelante está, quizás, la parte más jugosa el mensaje: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer.” Dijo “debemos”, no “debería”. El tono, nuevamente, no fue el de un observador, sino el de alguien que se siente parte del mando, o al menos, del diseño del camino.

“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”.

Fue el tramo más político y más punzante. “Humildad” no fue una palabra al azar: fue una advertencia disfrazada de consejo. En el léxico de Macri, la humildad no se refiere al gesto sino al método. Le pidió a Milei, sin decírselo, que actúe con mayor prudencia, que abandone la lógica de la confrontación y abra la puerta a quienes pueden sostenerlo en el Congreso. En otras palabras, a él.

Para Macri, está claro que la estabilidad, por sí sola, no da gobernabilidad. Y que el próximo paso de Milei —si realmente quiere “arrancar y crecer sin parar”— no es económico, sino político.

NG/ff