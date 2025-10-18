En el marco del tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei encabeza este sábado actividades proselitistas en Santiago del Estero y Tucumán, donde reiteró su llamado a “abrazar las ideas de la libertad” y afirmó que su gobierno “está transformando al país tras décadas de decadencia”.

El mandatario arribó a la capital santiagueña cerca de las 10.45 para participar de un acto junto a Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado. Por la tarde, a las 18.30, participará de una caravana en San Miguel de Tucumán.

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, dijo Milei en Santiago del Estero.

"Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”, agregó.

También apuntó contra el kirchnerismo:“Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, nosotros nos respetan en el mundo”, dijo en referencia a Cristina Kirchner, que cumple condena con prisión domiciliaria en su casa.

Según fuentes del oficialismo, los encuentros tendrán el formato de caminatas y caravanas, similares a los que el Presidente viene realizando en distintos puntos del país.

En desarrollo...

LT