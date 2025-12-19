Presupuesto 2026: el Gobierno negocia en el Senado los cambios que introdujo Diputados

El Senado debate en comisiones el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión que se convocará para el 26 de diciembre.

Los proyectos de Presupuesto y de reforma del Régimen Penal Tributario fueron aprobados en la madrugada de este jueves en Diputados.

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir este viernes dictamen del Presupuesto 2026.

El Gobierno negocia para introducir cambios en el texto aprobado en Diputados, donde no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó este viernes que el gobierno nacional buscará reponer en el Senado el capítulo 11 del Presupuesto 2026 que propuso el presidente Javier Milei, que incluía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario y que la oposición logró rechazar durante el tratamiento y media sanción en Diputados.

“Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, sostuvo el funcionario nacional, en diálogo con Radio Mitre,

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

El jefe de la bancada peronista de Diputados, Germán Martínez, afirmó que no están dadas las condiciones para que el presidente Javier Milei vete el Presupuesto y dijo que el oficialismo ya insulta al ministro del Interior, Diego Santilli, por “abajo”.

“El Gobierno debería tener la frialdad necesaria para aprender de los errores”, dijo Martínez en diálogo con el programa Sin Corbata, en Splendid AM990.

Y consideró: “No están dadas las condiciones para el decreto-veto de Milei. El FMI le pide al gobierno un amplio apoyo político y eso no está sucediendo”. Para el líder de la bancada, el oficialismo “tiene que saber que la sociedad tiene mecha corta”.

Por otro lado, un plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también se debatirá el 10 de febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a “interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.



El Gobierno logró que se aprobara el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Universidades y Discapacidad

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, estableció el Gobierno.

También este viernes se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto, para emitir dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal o Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, y que tiene como objetivo blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes.

Esta iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos a 100 millones de pesos para considerar que hubo un delito de evasión simple y a 1.000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema.