Presidente de Cáritas, Monseñor Gustavo Carrara: “No se puede medir la pobreza mirando solo la inflación”

“La baja de que ha bajado la inflación siempre es una buena noticia”, reconoce el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, pero advierte que “todavía es una mirada incompleta porque la pobreza hay que abordarla de modo multidimensional”. A partir de un relevamiento en 1320 comunidades de todo el país, el arzobispo de La Plata describió un escenario marcado por la falta de trabajo que alcance, el avance de las adicciones, la preocupación por los proyectos de vida y el corrimiento del Estado en los barrios populares, donde, sostuvo, “la realidad es compleja” y no admite “apreciaciones simplistas”. en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Gustavo Oscar Carrara es el arzobispo de La Plata, nombrado por el Papa Francisco el 21 de noviembre del año 2024. Fue designado por la Conferencia Episcopal Argentina para liderar Cáritas Argentina durante el período 2024-2027. Es reconocido por su labor pastoral en barrios populares y villas de emergencia, habiendo sido el primer cura villero en ser nombrado obispo en la Argentina.

Estamos, como todos los años, en la colecta de Cáritas para responder a la demanda social de Navidad. Me gustaría que nos contara, qué balance puede hacer comparativamente esta Navidad con las anteriores.

Lo distintivo de este año es que nosotros pudimos hacer una escucha profunda de la de la realidad de las comunidades más pobres del país, empezamos estrictamente en octubre del año pasado y terminamos en en agosto de este año, votando las líneas de acción a partir de lo que hemos escuchado. En primera instancia, algunas líneas le expreso ahora y le cuento.

Hemos relevado 1320 comunidades de todo el país. Eso da una muestra que para nosotros es valiosa e importante. Uno de los temas es la necesidad de seguir fortaleciendo la vida en mi comunidad. Las familias más humildes, ven la necesidad de juntarse con otros para hacer frente a sus problemas siguiendo el espíritu de lo que decía el Papa Francisco en Fratelli tutti, que nadie se salva solo.

Otro de los ejes muy importantes que salieron fue el tema del trabajo: la falta de trabajo, el trabajo que no alcanza para llegar a fin de mes, el trabajo que es precario, el deseo de de poder trabajar para llevar el pan de cada día a la mesa, el tema del trabajo es un tema importante en esta escucha que hicimos y es una línea de acciones fortalecedoras.

Otro tema que apareció con fuerza, que ya venía pero que se sigue confirmando, es el tema de las adicciones, el avance de la droga en los barrios populares sobre todo, y la nota también de la adicción al juego, la ludopatía, como decimos: en un celular podemos tener hoy en día un casino y esto lo pueden tener adolescentes, que no tienen un criterio formado como para ver que apostar, puede generar una una adicción y problemas muy concretos.

Después, otro tema que apareció también como preocupación en estas comunidades ha sido el tema del proyecto de vida, pero mirándolo desde el punto de vista negativo, en el sentido de que las comunidades están preocupadas por los suicidios, de personas que no le encuentran sentido a su vida.

Y, por último, este año hemos tenido emergencias climáticas, como puede ser los incendios en la en la Patagonia, como por ejemplo en Esquel, que destruyó casas, eh, o en el norte de Corrientes. Eso fue en el verano. Y después, las inundaciones que hemos tenido en Bahía Blanca, también en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, han despertado la preocupación de cómo abordar esas emergencias, que pareciera que se hicieron más frecuentes. Es el desafío de una ecología integral, como planteaba Francisco, Laudato si’, responder al grito de la tierra y al grito de los más pobres. Eso es un poco la escucha que hemos hecho.

Las reacciones que se han votado en el Consejo Federal de Cáritas, el presupuesto que se ha ajustado para tratar de abordar prioritariamente estas líneas, y el compromiso para nosotros brota de del Evangelio de Jesús y todo ha comenzado en el pesebre de Belén, por eso esta campaña de Navidad. Gracias por la excusa.

Mi pregunta iba en un sentido periodístico, de que tenemos por un lado estadísticas de el INDEC que indican una reducción bastante notable de la pobreza y algunas perspectivas contraintuitivas respecto de esto. Entonces, mi pregunta era si, en este relevamiento que se realiza para la colecta de Cáritas, hay alguna especie de termómetro social para comparar si este diciembre la situación es mejor o peor que diciembre pasado.

Yo diría, en principio, el tema de la baja de que ha bajado la inflación siempre es una buena noticia para todos, de modo inmediato, para las clases más humildes. El registro de baja de pobreza por ingreso, también es importante, pero todavía es una mirada incompleta, porque la pobreza hay que abordarla de modo multidimensional. Y acá, en este sentido, vemos un corrimiento del Estado, sobre todo el Estado nacional, de modo importante.

Por ejemplo, los procesos de integración socio-urbana que requieren en los barrios populares, que son más de 6000 en la Argentina, donde viven más de 5 millones de personas, esos procesos de integración socio-urbana que hablan de la necesidad de una presencia inteligente y eficiente del Estado, que intervenga, pero que haga obras: agua potable, cloacas, un centro de salud cerca, eso se ha frenado de modo abrupto. Entonces, la pobreza multidimensional merece ser abordada desde distintos lugares y, sobre todo, esos niveles de indigencia crítica, porque en esos lugares, si no, puede avanzar la criminalidad organizada. Entonces, la realidad es compleja, requiere de una unidad integral para abordarla, no apreciaciones simplistas.