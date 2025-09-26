Curas villeros y Pastoral de Adicciones alertan por el avance narco tras el triple femicidio

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino se solidarizó con las familias de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas de los brutales asesinatos que conmocionaron al país. En un comunicado, señalaron que el crimen refleja una vez más el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables.

Bomberos cordobeses "artistas": coreo, emoción y un premio de 20 millones de pesos en el programa de Guido Kaczka

El mensaje retomó palabras del Papa Francisco, quien en junio de este año advirtió sobre los "traficantes de muerte" que, impulsados por el poder y el dinero, siembran violencia y sufrimiento. En esa línea, los obispos subrayaron la importancia de la presencia de la Iglesia y de las instituciones comunitarias en el territorio para contener a niños y jóvenes, al tiempo que reclamaron un Estado presente, inteligente y cooperador, capaz de brindar "respuestas efectivas, consuelo y fraternidad".

En sintonía, el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas declaró su "máximo repudio y consternación" por el triple femicidio, que consideraron un hecho "no aislado" sino parte de un fenómeno ligado a la expansión del narcotráfico ante el retiro del Estado. Según denunciaron, esta ausencia "deja tierra arrasada", debilitando parroquias, clubes, movimientos sociales y comedores, mientras crecen la violencia, la trata y el endeudamiento en manos de prestamistas vinculados al narco.

Causa Taym: las consecuencias del aluvión de 2017 no tiene responsables penales

Los curas villeros advirtieron que existe una "desconexión entre la política y la realidad de la gente" y criticaron que muchas intervenciones estatales estén más vinculadas a "campañas políticas" que a las necesidades concretas de los barrios. Como alternativa, reclamaron urbanización, oportunidades de inclusión y políticas de prevención y recuperación de jóvenes.

Ambos comunicados coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico exige un acto de valentía colectivo y una mayor unidad social para impedir que la violencia se siga apropiando de la vida en las comunidades más humildes.