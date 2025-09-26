Bomberos cordobeses "artistas": coreo, emoción y un premio de 20 millones de pesos en el programa de Guido Kaczka

Un grupo de bomberos voluntarios de la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita brilló anoche en el programa de Guido Kaczka con una original coreografía que conquistó al público y logró un premio de 20 millones de pesos, que destinarán para comprar ropa y equipos.



Cómo surgió la idea de ir al programa de Guido Kaczka

“Un día estábamos cenando con mi hija, viendo el programa y dijimos, ´¿Por qué no ir? Después tiramos la idea en el cuartel. Los chicos dijeron ´sí´, sin dudar, así que ellos fueron los que armaron las coreografías, organizaron. Yo como jefe no hice absolutamente más que apoyarlos, solamente eso", explicó Ariel Berbel de los Bomberos de Santa Rosa de Calamuchita.

“Fue todo muy rápido, tardamos, calculo no más de 15 días, y ya estábamos acá en Buenos Aires, así que fue increíble", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Por qué fueron al programa de Guido Kaczka

Además señaló que “el objetivo es cambiar los equipos estructurales, que son los equipos de incendios, que es un equipamiento muy caro” y que “estaba apuntado a eso, en realidad, esta movida”.

Berbel aclaró que "se recibe un subsidio anual de la Provincia, un subsidio anual de la Nación, pero el problema es que el equipamiento de bomberos es muy caro".

"Un equipo estructural vale casi 3 millones de pesos, entonces si vos tenés un plantel de 50 o 70 hombres en un cuartel, a 3 millones cada uno para equiparlo solamente con un equipo de incendio, estamos hablando sumas de que no hay subsidio que alcance", explicó.

Y luego añadió: "Después el cuartel tiene muchos gastos fijos operativos, de combustible, seguro, se gasta mucho en seguro de vehículo, herramientas de corte, es mucho el gasto que tiene un cuartel de bomberos, nosotros como cualquier cuartel de bomberos del país".

Agradecimiento

Berbel detalló que en el cuartel hay 70 bomberos activos “más 28 aspirantes menores, que serían los los más peques que le decimos, los más chiquititos”.

"A nosotros nos ayudan, no voy a decir que nos ayudan, porque nos ayudan, nos ayuda la Nación, nos ayuda la Provincia, pero no alcanza, no hay otra cosa, solamente no alcanza", insistió.

Por último se mostró “muy agradecido de todos, de toda la gente general de todo el país”. “La gente igual siempre es increíble”, concluyó Berbel.