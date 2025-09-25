Super NET 2025: networking, glamour e innovación en el evento empresarial más exclusivo de Córdoba

Super NET 2025 no fue solo un evento empresarial: se transformó en una verdadera gala donde el mundo de los negocios se encontró con la vida social de Córdoba. Más de 600 asistentes —entre empresarios, ejecutivos, emprendedores, influencers y personalidades de la escena local— colmaron los espacios de Casapueblo, que se vistió de fiesta para recibir a la comunidad corporativa y social más influyente de la provincia.

El networking fue la esencia de la noche: livings, patio o las barras de tragos se convirtieron en escenarios de conversaciones estratégicas, presentación de proyectos y generación de contactos. Sin embargo, la edición 2025 se diferenció por sumar un condimento especial: el glamour y la sofisticación de una puesta en escena pensada hasta el mínimo detalle, que convirtió al evento en un punto de encuentro ineludible no solo para los negocios, sino también para quienes marcan tendencia en la agenda social cordobesa.

La tecnología tuvo un rol central. Los asistentes pudieron interactuar con los innovadores “robots de cuatro patas” de Aipha G, conversar con Aura —la asistente virtual de AJ Producciones— y disfrutar de la adrenalina de los simuladores de Fórmula Uno y golf presentados por Oasis y Shank Box. Estas experiencias interactivas marcaron un diferencial y reforzaron la impronta de vanguardia que caracteriza a Super NET.

Chexa automotores presentó sus modelos eléctricos para este 2025, con el Chevrolet Spark EU en medio de los living al aire libre que armó meticulosamente Casapueblo. Los asistentes también podían ser iluminados con la pantalla gigante que celebraba los 28 años de Punto a Punto. Allí se estaban las principales marcas que respaldaron al evento, entre ellos Grupo Prolíder, Córdoba Emprendedora, Estudio Álvarez y Asociados, Chexa-Chevrolet y Evoltis.

El homenaje de Ocio a las mujeres

Uno de los momentos más especiales de la noche estuvo marcado por el homenaje de la revista Ocio a cuatro mujeres cordobesas que se convirtieron en referentes en sus áreas.

Laura Cmet, primera y única mujer de Córdoba en alcanzar el podio de una orquesta sinfónica, fue reconocida como emblema de talento, disciplina y liderazgo en la música clásica.

Mariana “Pomu” Sánchez, pionera del fútbol femenino, fue distinguida por su trayectoria como jugadora y su rol actual como entrenadora y referente indiscutida del deporte cordobés.

Viviana Yzaguirre, fundadora de la Asociación Civil Todo Por Todos, recibió un aplauso unánime por más de una década de trabajo comunitario llevando salud y acompañamiento al monte chaqueño.

Y Carla de Aranzamendi, investigadora del CONICET, fue destacada por un recorrido científico que trascendió fronteras y llegó a millones de personas en todo el mundo.

El reconocimiento selló una de las postales más emotivas de Super NET 2025, donde la innovación y el glamour se entrelazaron con la fuerza transformadora de las mujeres cordobesas.

Super NET 2025 dejó postales donde el glamour, la innovación y el espíritu emprendedor se encontraron en un mismo espacio. Una combinación que refleja el ADN de Punto a Punto y que confirma por qué esta gala es considerada una de las más esperadas de Córdoba, al nivel de las que organiza Ocio y otras grandes marcas vinculadas al lifestyle y la vida corporativa.