"En menos de 72 horas se terminó el hotsale": dura crítica de los ministros del agro de Córdoba y Santa Fe

El alivio fiscal para las exportaciones de granos duró lo que un suspiro. En apenas tres días hábiles se agotó el cupo de 7.000 millones de dólares fijado por el Decreto 682/2025 y, tras alcanzarse ese techo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) confirmó el regreso inmediato de las alícuotas previas.

La disposición, que había sido presentada como una señal para acelerar la liquidación de divisas, provocó malestar en las principales provincias productoras, que cuestionaron el carácter transitorio de la medida y denunciaron fines electorales.

Críticas desde Santa Fe y Córdoba

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, fue uno de los primeros en rechazar la vuelta a las retenciones. A través de redes sociales señaló que el sector agropecuario necesita previsibilidad y no decisiones de corto plazo:

"Queremos retenciones 0%, pero de manera sostenida y no como una oferta con fines electorales", escribió.

Por su parte, el cordobés Sergio Busso, a cargo de la cartera de Bioagroindustria, también se mostró crítico. Según explicó, la quita de retenciones fue aprovechada mayormente por los grandes exportadores y no por los productores:

"La medida duró menos de tres días, benefició a exportadores, fue electoralista y de caja. Se mantiene la misma presión fiscal. Seguimos reclamando la eliminación gradual en un plazo de dos años, con reglas de juego claras y previsibles", advirtió.

Una estrategia de liquidación rápida

La suspensión temporal de las retenciones a granos y subproductos fue anunciada el lunes a primera hora por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El beneficio tenía fecha de vencimiento el 31 de octubre, aunque con un tope de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Ese límite se alcanzó antes de que terminara la semana, lo que obligó a dar por concluida la exención.

Si bien el mecanismo cumplió con el objetivo de incentivar la liquidación de granos en el corto plazo, el rápido agotamiento del cupo dejó al descubierto la falta de previsibilidad que reclaman los gobiernos provinciales y el propio sector agroindustrial.

A diferencia de lo ocurrido con los granos, las exportaciones de carnes bovinas y avícolas continuarán gozando de retenciones cero hasta el 31 de octubre, sin cupo máximo, según ratificó el Ejecutivo.

La reacción de Santa Fe y Córdoba no sorprende. Ambas provincias vienen insistiendo en la necesidad de una política tributaria más estable y de largo plazo. El propio Puccini había advertido ya en el momento del anuncio que se trataba de un esquema "coyuntural" y con poca capacidad de transformar la realidad del campo.

Tres días después, el escenario parece darle la razón: lo que comenzó como un gesto de alivio terminó en una medida fugaz que, lejos de despejar incertidumbres, reabrió el debate sobre el peso de las retenciones en la competitividad del sector agropecuario argentino.