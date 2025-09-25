Roulet tras el cierre de la quita de retenciones: "Es lo mismo que el plan soja Massa"

El productor agropecuario, Néstor Roulet, aseguró este jueves que “fue todo premeditado” al referirse al fin de la quita de retenciones a los cereales y oleaginosas luego que se completara el cupo de 7.000 millones de dólares.

“Fue algo totalmente preparado”

“A mí me parece que fue algo totalmente preparado. Me da la sensación que (Luis) Caputo sabía que le iban a pedir eso y entonces hizo una aceleración del sistema, donde indiscutiblemente no tenemos forma de saberlo, pero se enteraron los exportadores que son cuatro y anotaron las declaraciones juradas de venta al exterior”, explicó el exvice de CRA.

”Anotar las declaraciones juradas de venta al exterior no quiere decir que vos tengas la mercadería, quiere decir que podés tener parte de la mercadería o si no salís a comprar porque la entrega a futuro”, aclaró en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Les dijo ´muchachos, no sé quién se enteraron, apúrense a anotar las declaraciones juradas ahora´. Son gente que pueden traer los dólares de afuera, muy rápido, porque les dio una semana para hacerlo, y los trajeron. Trajeron 7 mil millones de dólares, anotaron a 400 dólares la tonelada y ahora van a salir a comprar 300. Hicieron todo legal, anotaron y listo”, agregó.

“Estamos hablando de 15 millones de toneladas, es mucha plata”, enfatizó Roulet.

Además señaló que “fue todo premeditado, por eso pusieron un tope”. “Cuando dieron a conocer el decreto 682/25 de las bajas de retenciones temporarias, la soja bajó casi 30 dólares la tonelada en Chicago”, precisó.

Retenciones, voto útil y federalismo: las definiciones de Provincias Unidas en Córdoba

“Plan soja Massa”

Roulet contó que vio tuits en los que productores de EE.UU se quejaban y decían: “Estos argentinos van a romper el mercado”.

“Es increíble, ellos se quejan que no pueden producir cobrando la soja entera y nosotros seguimos produciendo cobrando casi un 30 por ciento menos”, detalló Roulet.

“Los productores creíamos que a partir de hace dos años no iba a pasar más esto. Dijimos ´basta del plan Soja Massa, el 1, el 2, el 3´. Estos empezaron a hacer el mismo plan soja. Es lo mismo, es muy parecido. Lo que hicieron en junio fue terrible, perdimos 40,50 dólares por tonelada, y acá perdimos 100 dólares por tonelada”, cuestionó.

Política a Punto: ¿Le alcanza a Milei con la suspensión de las retenciones para torcer la elección en Córdoba?

“El pequeño y mediano productor quedó mirando la pared”

“El gobierno tiene un solo plan, un plan macro que es déficit cero y bajar la inflación”, consideró el productor agropecuario.

“Si te van cambiando las reglas como lo están haciendo es muy difícil producir. No hay duda que el pequeño y mediano productor quedó mirando la pared”, concluyó Roulet.