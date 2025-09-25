Elevan a juicio presuntas estafas por dos emprendimientos de Javier Marieschi

Dos nuevos tramos de la investigación por presuntas defraudaciones inmobiliarias cometidas por la inmobiliaria de Javier Marieschi fueron elevados a juicio.

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, concluyó la instrucción de los expedientes vinculados con dos edificios de departamentos que clientes compraron en pozo y nunca los recibieron. Ambos están ubicados en Nueva Córdoba: en Obispo Salguero 611 y Vélez Sársfield 1.260.

Los acusados para quienes el fiscal requirió juicio son: el empresario desarrollista, Javier Marieschi; el escribano Adrián Benelbas; el ingeniero civil Telésforo Claudio Ubios; los corredores inmobiliarios Fernando José Civalero y Diego Martín Díaz; Jorge Eduardo Benelbas; y la arquitecta Constanza Daniela Peláez, ex esposa de Marieschi. En el caso de Obispo Salguero también está acusado Carlos Andrés Hernández.

Como en el resto de emprendimientos que integran la causa judicial, las maniobras se consolidaron como un engaño a los inversores. Muchos eran conocidos, amigos y hasta familiares de los miembros de la empresa. Pagaron las unidades habitacionales en pozo, a pesar de que la desarrollista sabía de antemano que los proyectos eran inviables.

Vélez Sarsfield 1260. El otro edificio vendido en pozo y nunca terminado.

Fideicomisos engañosos

Para consumar las estafas, los integrantes de la asociación ilícita -ya juzgada y condenada- constituyeron sociedades civiles. Era un "ropaje jurídico, personería y apariencia de legalidad y seguridad", destaca el fiscal Gavier.

Por eso, en la estructura de la organización figura el escribano Benelbas, cuyo rol fue crucial, según la investigación. Además, él fue el encargado de certificar escrituras de constitución, boletos de compraventa, y adhesiones a las sociedades

En el caso del emprendimiento Vélez Sarsield, el proyecto fue vendido prometiendo la construcción de 14 pisos, a pesar de que el proyecto original -nunca aprobado- solo planificaba ocho. Construyeron sin tener permisos de edificación, lo que provocó paralizaciones y sanciones municipales.

Megaoperativo en Córdoba: secuestraron 48 panes de cocaína valuados en $1.800 millones

Por eso, la fiscalía destaca que llegaron a levantar solo una "fachada para poder sostener los engaños".

Ante las demoras, incumplimientos notorios y los reclamos de los damnificados, los imputados activaron mecanismos para apalancar la maniobra y mantener a las víctimas en el error. Lo hicieron con respuestas evasivas, falsas promesas, compromisos económicos temporales, como pagos de un canon locativo por el retraso de entrega. Hubo casos en los que ofrecieron cambiar las unidades con otras de un proyecto fallido para prolongar el engaño y retener el dinero cobrado.

Javier Marieschi otra vez preso por intentar vender un edificio inhibido

Asociación ilícita juzgada y condenada

El 9 de agosto de 2023 la Cámara 3a del Crimen condenó en juicio abreviado a Marcelo Javier Marieschi, Adrián Benelbas, Jorge Eduardo Benelbas, Fernando José Civalero, Diego Martín Díaz, Constanza Daniela Pelaez y Telésforo Claudio Ubios por asociación ilícita.

Marieschi recibió una sentencia de cinco años de prisión efectiva. De hecho, continúa detenido. El resto fue condenado a penas de tres años de ejecución condicional.