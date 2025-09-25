Megaoperativo en Córdoba: secuestraron 48 panes de cocaína valuados en $1.800 millones

La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró 48 panes de cocaína, valuados en 1.800 millones de pesos, en un megaoperativo realizado en la ciudad de Córdoba.

El valor estimado de la cocaína incautada asciende a 1.350.019 millones de dólares, cifra que en moneda nacional supera los $1.782.625.000 millones de pesos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Megaoperativo

La FPA concretó 12 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la capital cordobesa luego de ocho meses de investigaciones.

Cinco personas fueron detenidas en el procedimiento que contó con la participación de 120 efectivos de personal operativo, investigativo y de la División K-9.

Dónde se realizó el operativo

Los allanamientos se realizaron simultáneamente en inmuebles ubicados en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas.

Cuánta droga se secuestró

La FPA secuestró 48 panes de cocaína con un peso total de 50 kilos y 932 gramos (equivalentes a unas 356.525 dosis aproximadamente).

También se incautaron dosis de marihuana, dos armas de fuego, un vehículo, dinero, una máquina de contar billetes y otros elementos de interés para la causa.

“De los inmuebles allanados, cuatro funcionaban como puntos de venta, otros como lugares de acopio, y uno estaba destinado al fraccionamiento y estiramiento de la sustancia. También se constató la venta de droga en la vía pública, frente a algunos de estos domicilios”, indica un comunicado oficial.

“La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde quedaron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.