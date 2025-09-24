La familia de Sebastián Villarreal pide justicia y rechaza un juicio abreviado

Este martes se celebró en la Cámara 3a del Crimen una audiencia entre las partes, sin presencia del tribunal, en el proceso por el que están detenidos e imputados por el homicidio de Sebastián Villarreal, ocurrido el 29 de febrero del año pasado. Deben ser juzgados Axel Fabricio Escada (20), Luciano Gonzalo Bustos (19) y Héctor Alejandro Herrera (25) por “homicidio en ocasión de robo”. Los dos primeros, como partícipes necesarios y el último, como partícipe secundario.

En la instancia que se desarrolló ayer, el fiscal de Cámara subrogante Fernando López Villagra, propuso un juicio abreviado con imposiciones de pena de entre 10 años y tres meses de prisión a 16 años. La respuesta la dará la defensa el 3 de octubre próximo.

La familia de la víctima, representada por la abogada Graciela Taranto, pidió la palabra y manifestó su oposición. Se basó en que aún no se incorporó como prueba el juicio de la semana pasada al joven, actualmente de 17 años, quien confesó lisa y llanamente haber sido el autor de los disparos que terminaron con la vida de Sebastián.

Después de un derrotero de reclamos de la familia por lo que consideran absoluta ineficiencia de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) finalmente se llevó a cabo el juicio a J.M., fue declarado penalmente responsable de “homicidio criminis causae” y “encubrimiento agravado”.

Primera condena en el caso Sebastián Villarreal: joven permanecerá en centro de menores pese a reclamos familiares

“Para la justicia las víctimas somos invisibles”

Quebrada en llanto, Jimena Villarreal, hermana de Sebastián, clamó Justicia, expresó su absoluto desacuerdo con un juicio abreviado y pidió que los responsables del crimen sean juzgados en un juicio abierto.

Por la gravedad del hecho, Bustos, Escada y Herrera deberían ser juzgados por un tribunal integrado por jurados populares.

Además, el fiscal de Instrucción que llevó adelante la investigación inicial, Andrés Godoy, detectó que el grupo se movía como una banda especializada en el robo de motos. En este caso, Bustos fue quien entregó las balas al menor ya condenado, Escada, la moto y Herrera se ocupó de hacer desaparecer el vehículo con el cual salían a robar.

Sin embargo, si las defensas de los acusados y la Fiscalía acuerdan una pena, esta puede ser homologada por el tribunal, prescindiendo de la opinión de la querella.

“Está la posibilidad de que se nos niegue un juicio”, advierte Jimena. “Me pregunto si el fiscal leyó las 1000 fojas del expediente”, señaló en un video publicado en redes sociales.

“Los delincuentes llevan una trayectoria, es crimen organizado, una situación compleja y donde nos vemos desamparados otra vez”. “Es terrorífica la ineficiencia y la poca seriedad con la que se toman las cosas”. Son algunas de las frases que pronuncia Jimena.

“Lo único que pedimos es que hagan su trabajo. Hagan lo que tienen que hacer”, solicitó.

Sobre el juicio al menor que está alojado en el Complejo Esperanza, señaló que las intervenciones fueron “paupérrimas”. “La Senaf ni siquiera dio la cara”.

“Nos sentimos insultados, dañados y merecemos una justicia real”, insistió. “No nos hagan seguir implorando por justicia, no es justo que pasemos esto, mi hermano necesita descansar en paz”, “por favor escúchennos”, rogó.

Jimena Villarreal convoca a una manifestación en las escalinatas de Tribunales 2 para el próximo lunes, 29 de septiembre.