Primera condena en el caso Sebastián Villarreal: joven permanecerá en centro de menores pese a reclamos familiares

La Justicia cordobesa dictó la primera condena en el resonante caso del asesinato de Sebastián Villarreal, ocurrido el 29 de febrero de 2024 en barrio Yofre Norte. El joven J.M., quien tenía 17 años al momento del crimen y ahora cuenta con 18, fue declarado penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae y encubrimiento agravado durante una audiencia en el fuero penal juvenil.

La decisión, tomada por la jueza Ileana Benedito, establece que el condenado permanecerá en el Complejo Esperanza por un año más, período durante el cual será sometido a un tratamiento especial antes de que se defina la pena definitiva o su eventual absolución.

Reacción familiar: "Está claro que Senaf falló"

La familia de Sebastián Villarreal manifestó su profundo desacuerdo con la resolución judicial. La abogada Daniela Barreiro, representante legal de los familiares, no ocultó su disconformidad: "Está claro que Senaf falló", declaró en diálogo con El Doce.

Crimen de Sebastián Villarreal: el caso muestra un fracaso de la gestión penal juvenil

Jimena Villarreal, hermana del trabajador asesinado, cuestionó duramente el funcionamiento del sistema de menores: "Lo que se dice 'justicia' no va a ser posible nunca. Nosotros nos preguntamos: ¿en el Complejo Esperanza qué hacen? ¿Por qué no hacen una intervención diferente sabiendo la reincidencia que hay?".

El testimonio más conmovedor provino de Martina Villarreal, hija de la víctima, quien describió el duro momento de enfrentarse al asesino de su padre: "Fue bastante fuerte. Estuve sentada al frente de la persona que disparó a mi papá y tuve la oportunidad de hablar con él. Como pude le pregunté qué se sentía saber que mañana él se levanta y tiene a su mamá y a su papá, porque yo no lo sé. Y no lo voy a volver a saber nunca".

La joven agregó: "No pudo contestarme, ni siquiera me podía mirar a la cara, pero yo a su cara no la voy a olvidar nunca".

El crimen ocurrió en febrero de 2024, cuando Villarreal fue asesinado a balazos durante un intento de robo en barrio Yofre Norte. Sebastián salió en moto hacia su trabajo cuando fue interceptado por motochoros armados. Según la causa, pidió que no lo mataran, pero fue ejecutado a traición.

La víctima salía de su vivienda en barrio Yofre Norte para dirigirse a su trabajo en una empresa de plásticos, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes. El hecho ocurrió durante la mañana y conmocionó profundamente a la comunidad cordobesa.

Una banda de motochoros con múltiples imputados

La investigación reveló la existencia de una organización criminal dedicada al robo de motocicletas. Según el expediente de la causa, el grupo estaba conformado por jóvenes de entre 17 y 25 años.

Otro integrante de la banda, conocido como "El Orejudo", fue declarado inimputable por haber participado del crimen cuando tenía 16 años. Sin embargo, este menor se encuentra actualmente en el Complejo Esperanza tras cometer diferentes robos posteriores.

Crimen de Sebastián Villarreal: su hermana exige cambios en el sistema judicial juvenil

La causa judicial también involucra a otros tres jóvenes mayores de edad que serán juzgados en fecha por determinar, todos imputados por homicidio en ocasión de robo. Adicionalmente, otros siete varones enfrentarán juicio por integrar la banda de motochoros de la cual formaban parte tanto J.M. como "El Orejudo".

Antecedentes de reincidencia

El caso se vio empañado por episodios de reincidencia de los menores involucrados. En mayo de 2025, uno de los menores vinculados al crimen, de 15 años, fue detenido nuevamente cuando intentaba robarle la moto a un policía en barrio Colón, junto a un cómplice de 16 años.

La familia de Sebastián Villarreal, en un comunicado emitido al cumplirse un año del asesinato, expresó: "Exigimos que las leyes cambien. Todo adulto que emplee a niños y jóvenes para delinquir debería ser corresponsable de los actos que estos cometan y cumplir la condena correspondiente. Los adultos responsables de asociaciones ilícitas deben cumplir condena por homicidio criminis causa."

El juicio contra los restantes imputados adultos se encuentra pendiente de fecha, mientras que la definición de la pena final para J.M. deberá esperar hasta completar el tratamiento dispuesto por la justicia penal juvenil.