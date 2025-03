Crimen de Sebastián Villarreal: su hermana exige cambios en el sistema judicial juvenil

El próximo 5 de marzo, familiares y amigos de Sebastián Villarreal, asesinado por adolescentes el 29 de febrero de 2024 en barrio Yofre Norte de Córdoba, realizarán una marcha para exigir justicia y un cambio en el sistema de tratamiento de menores infractores. Jimena Villarreal, hermana de la víctima, criticó la ineficacia del sistema judicial y de SeNAF en el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley.

La hermana de Sebastián, licenciada en psicología, cuestionó al sistema judicial y su vínculo con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) en el manejo de menores infractores. Jimena abogó por un abordaje integral de la problemática juvenil, rechazando las políticas de mano dura y la reducción de la edad de imputabilidad.

Comparó la situación con un "divorcio mal gestionado", donde el SeNAF y el Poder Judicial actúan sin coordinación, dejando a los menores en una situación de desamparo. Según su testimonio, el sistema actual no solo falla en contener y reinsertar a estos jóvenes, sino que además permite la impunidad de los adultos que los manipulan para delinquir.

"Los adultos que emplean menores para delinquir por la impunidad que suponen tienen que ser corresponsables y tener una condena proporcional", afirmó en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Sebastián, de 42 años, fue interceptado por motochoros mientras salía a trabajar en barrio Yofre Norte. A pesar de suplicar por su vida, argumentando que tenía dos hijos, fue ejecutado a sangre fría. Los principales acusados del crimen eran menores de edad: uno de 17 años, quien habría disparado, y otro de 14, que lo acompañaba en la moto robada.

Actualmente, el proceso judicial enfrenta demoras debido a maniobras dilatorias de la defensa, lo que, según Jimena, revictimiza a la familia. "Esperamos que los jueces actúen dentro de sus atribuciones para evitar que este caso quede impune", expresó.

El asesinato de su hermano conmocionó a Córdoba y alimentó posturas que exigen bajar la edad de imputabilidad. Pero siempre Jimena mantuvo una postura reflexiva y humanista desde el inicio de esta tragedia.

La psicóloga se opuso firmemente a la reducción de la edad de imputabilidad, argumentando que esta medida no resuelve las causas profundas de la delincuencia juvenil. "La violencia no se combate con más violencia. Los menores en conflicto con la ley son el resultado de fallas estructurales, y la solución no es criminalizarlos más rápido, sino prevenir que lleguen a esa situación", afirmó.

La marcha

La convocatoria para la marcha del 5 de marzo está prevista en Patio Olmos a las 18:00 horas, con la intención de visibilizar la lucha de la familia Villarreal y exigir reformas legislativas que permitan un sistema judicial más eficiente y justo.

Jimena reflexionó sobre el impacto emocional de la pérdida de su hermano. "Todos morimos un poco con él. No pedimos venganza, pedimos justicia y cambios reales para que ninguna otra familia pase por esto", indicó.

La mujer hizo un llamado a la empatía y la solidaridad: "Humanos somos todos, con diferentes recorridos y recursos. La solución no está en simplificar el problema, sino en trabajar juntos para construir una sociedad más justa y segura".

Qué dijo sobre el adolescente multireincidente

Jimena también abordó el caso de un adolescente cordobés de 16 años con un extenso historial delictivo, cuyas reiteradas detenciones (22 veces en 2024) y liberaciones reflejan las fallas del sistema. "No se puede responder de la misma manera a todos los casos. Hay jóvenes que requieren medidas específicas y urgentes, y no se está haciendo nada distinto a lo que ya fracasó", advirtió.

Y agregó: "En Córdoba, solo hay cinco jóvenes con un nivel de gravedad tan alto. ¿Cómo es posible que no se puedan implementar medidas específicas para estos casos?", cuestionó Jimena. "Seguir aplicando las mismas respuestas y esperar resultados diferentes es negligencia".

El Gobierno nacional busca acelerar la baja de la edad de imputabilidad tras el crimen de Kim González, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto por dos delincuentes menores que intentaron robarle a su mamá en la ciudad de La Plata.

El proyecto para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil había sido presentado en julio del año pasado. También hay otras 12 iniciativas de diferentes bloques bajo análisis. Desde el oficialismo creen que se podrá avanzar con el dictamen en los próximos meses.

Fotos en texto: La Voz y El Doce