Van a juicio los acusados del asesinato de Aralí Vivas tras abusos sexuales en Brinkmann

El aberrante caso por el crimen de la niña Aralí Vivas irá a juicio. El fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, firmó el requerimiento de citación a juicio en la causa por el homicidio de la nena de 8 años asesinada el 2 de noviembre de 2024 en Brinkmann. Los tres acusados enfrentan cargos que podrían resultar en prisión perpetua.

Los imputados son Rocío Milagros Rauch (28), madre de la víctima; Matías Ezequiel Simeone (33), pareja de Rauch y padrastro de Aralí; y Cristian Hernán Varela (40), amigo de Simeone. Los tres permanecen detenidos en el Complejo Carcelario Padre Luchesse de Bouwer.

Crimen de Aralí: las 5 claves para conocer el espanto en Brinkmann

"Si la Cámara del Crimen comparte mis argumentos, este delito, conforme a la acusación, tiene una pena de prisión perpetua", declaró el fiscal Payges en conferencia de prensa.

Los cargos y la investigación

La acusación incluye abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, por ser cometido por dos o más personas de forma reiterada, junto al delito de homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causae. A Simeone se le atribuye además el delito de incendio intencional.

La investigación determinó que Aralí fue víctima de abusos sistemáticos antes de su asesinato. La autopsia reveló traumatismo craneal y la ausencia de monóxido de carbono en sus pulmones, lo que confirmó que la niña murió antes del incendio. El estudio forense detectó material genético masculino que vinculó a los acusados con los abusos.

Crimen de Aralí Vivas: la autopsia confirmó que el padrastro y un amigo abusaron de la nena de 8 años

Las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos durante la madrugada del crimen. Simeone y Varela entraron y salieron del domicilio en varias ocasiones hasta que el padrastro provocó el incendio para ocultar las evidencias del delito.

El contexto familiar y las fallas institucionales

El caso expuso un dramático contexto de vulnerabilidad familiar. Los hermanos menores de Aralí permanecieron en la vivienda junto al cuerpo durante horas y debieron ser reubicados tras la detención de quienes estaban a su cargo.

"La causa, más allá de la entidad delictiva, tuvo un montón de connotaciones relativas al núcleo familiar porque la víctima tenía hermanos. Esos hermanos debieron continuar fragmentados a cargo de distintos familiares, justamente porque quienes estaban al frente de ese hogar son quienes hoy están privados de la libertad", explicó el fiscal Payges.

Semanas antes del crimen, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) había autorizado la revinculación de los niños con Rauch y Simeone, pese a antecedentes de consumo de sustancias y episodios de violencia. Esto motivó una investigación de oficio contra el organismo.

Críticas a la Defensora de la Niñez por viajar a Italia en medio de la conmoción por el caso Aralí

"Al día de la fecha no tengo elementos para sostener una imputación, lo cual no significa que esa investigación esté concluida", aclaró Payges sobre la pesquisa contra la Senaf.

La versión de la madre acusada

En mayo de 2024, Rocío Rauch decidió brindar su versión de los hechos desde prisión. La mujer negó cualquier participación en el crimen y aseguró que no se encontraba en la vivienda la noche del homicidio.

"Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver, nunca quise que le pase a mi hija esto. Solamente quise reclamar un derecho y fui a buscar un plato de comida para que no le falte nada a ella y a sus hermanos", dijo en declaraciones televisivas.

Rauch afirmó que "había viajado horas antes a realizar unos trámites" y se desligó completamente del homicidio.

Hacia el juicio oral

El fiscal Payges destacó el trabajo de su colega Oscar Gieco, fiscal de San Francisco, quien inició la investigación. "A través de su tarea, que destaco, me permitió hoy poder concluir la investigación", señaló.

El juicio se desarrollará en la Cámara del Crimen de San Francisco con jurados populares, aunque aún no se definió la fecha. Si no hay oposiciones de las defensas, el tribunal fijará próximamente el cronograma del debate oral.