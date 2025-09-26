Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la modalidad de apertura en Córdoba

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) informó cómo será la modalidad de apertura de los locales comerciales en la capital cordobesa durante el lunes 29 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Empleado de Comercio.

Día del Empleado de Comercio

“De acuerdo al relevamiento realizado por la entidad en los principales corredores comerciales de la ciudad, se prevé que la actividad sea reducida, aunque numerosos comercios permanecerán abiertos”, indicó la entidad.

“Puntualmente, el relevamiento arroja que el 60% abrirá con distintas modalidades (jornada completa o media jornada), mientras que 40% de los comercios prevé no abrir sus puertas”, detalló la Cámara de Comercio.

Cómo será la modalidad de apertura

“Los establecimientos podrán abrir con atención a cargo de sus dueños o con empleados que acepten trabajar ese día. En todos los casos, deberá cumplirse con la normativa laboral vigente (Ley de Contrato de Trabajo y concordantes) y con lo dispuesto por la ley específica de la fecha, lo que implica que la remuneración se abonará de la misma forma que en los feriados nacionales”, precisó.

Y luego aclaró que “el día no puede ser otorgado como franco compensatorio del descanso semanal”.

De acuerdo a la Ley 26.541, cada año dicha celebración se realiza el 26 de septiembre, aunque en esta ocasión las partes signatarias del CCT 130/75 acordaron su traslado al lunes 29 de septiembre, concluye el comunicado de la Cámara de Comercio de Córdoba.