En noviembre de 2025, una familia tipo residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó de un ingreso económico de al menos 1.308.061 de pesos mensuales para no ser considerada pobre y un ingreso de 2.076.905 de pesos para integrar el sector medio, de acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA)

El informe del organismo estadístico de la Ciudad indica que las canastas que determinan las líneas de indigencia y pobreza registraron incrementos respecto de octubre, en un contexto de suba sostenida del costo de vida en el distrito

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,4% en noviembre y acumula 28,3%

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija el umbral de indigencia, alcanzó en noviembre un valor de 703.325 de pesos para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, se ubicó en 1.308.061 de pesos para ese mismo tipo de familia.

Para una familia tipo integrada por dos adultos de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años, los ingresos mensuales mínimos en noviembre de 2025 fueron los siguientes:

- 2.076.904,91 de pesos para ser considerada parte del sector medio,

- 1.308.061,26 de pesos para no caer bajo la línea de pobreza,

- 703.324,96 de pesos para no ser considerada indigente

Comparación interanual de las canastas básicas en CABA

En la comparación interanual, la línea de pobreza pasó de 1.032.246 de pesos en noviembre de 2024 a 1.308.061 de pesos en noviembre de 2025, mientras que la línea de indigencia aumentó de 551.679 a 703.325 de pesos en el mismo período, reflejando el fuerte encarecimiento de los bienes y servicios básicos en la Ciudad

Orlando Ferreres adelantó que, “el año terminaría con 30% de inflación entre enero y diciembre”

Este aumento interanual se explicó principalmente por el encarecimiento de los alimentos, los servicios básicos y los gastos vinculados a la vivienda, rubros que tienen un peso significativo en la estructura de consumo de los hogares porteños.

De este modo, el incremento de las canastas básicas volvió a ubicarse por encima de la evolución de los ingresos promedio, profundizando las dificultades de los sectores más vulnerables para sostener su poder adquisitivo y acceder a un nivel de vida acorde al estándar urbano de la Ciudad.

Estratificación de los hogares según ingresos

Según la metodología del IDECBA, los hogares se clasifican de la siguiente manera:

- En situación de indigencia: ingresos mensuales de hasta 703.324,95 de pesos.

- En situación de pobreza no indigente: ingresos entre 703.324,96 y 1.308.061,25 de pesos.

Dos de cada tres argentinos afirman que el sueldo no alcanza

- Sector medio frágil: ingresos entre 1.661.523,93 y 2.076.904,90 de pesos.

- Sector medio o “clase media”: ingresos desde 2.076.904,91 hasta 6.646.095,71 de pesos.

- Sector acomodado: hogares con ingresos mensuales superiores a 6.646.095,72 de pesos.

GZ / lr