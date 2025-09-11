Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en CABA

En agosto, una familia tipo necesitó ingresos mínimos de $1.952.541,95 para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos oficiales, también se requirieron al menos $1.229.444,03 para evitar quedar por debajo de la línea de pobreza.

Los datos surgen del informe de Líneas de pobreza y Canastas de consumo que elabora el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) de forma mensual en base a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

La inflación fue de 1,9% en agosto, según el INDEC

Pobreza, indigencia y clase media en CABA

Durante agosto, las canastas que sirven de referencia para medir la pobreza y la indigencia mostraron subas más moderadas que la inflación general. La Canasta Básica Total (CBT), que delimita la línea de pobreza, registró un avance mensual del 1,2%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, aumentó 1,47%. Según estas cifras, un hogar necesitó al menos $731.502 para no caer en la indigencia estadística.

El encarecimiento de ambas canastas fue menor al del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que en agosto se elevó 1,6%. En términos interanuales, la CBA mostró un incremento del 25,86%, en tanto que la CBT avanzó 30%. La brecha entre ambas mediciones responde a que la segunda incluye además de alimentos, bienes y servicios no alimentarios.

Pese a las subas, los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia crecieron a un ritmo inferior al del IPC porteño, que acumuló un alza del 37,4% en los últimos doce meses, y también por debajo de la inflación nacional, que en igual período se ubicó en 33,6%.

El IDECBA clasifica a las personas según el nivel socioeconómico de su hogar, lo que permite identificar a los sectores más vulnerables en términos de pobreza e indigencia y distinguir la heterogeneidad de los segmentos no pobres a fin de proveer un análisis más integral de la situación social, la de cada uno de los estratos definidos y su evolución a lo largo del tiempo.

Canastas en CABA: cómo se clasifica cada nivel socioeconómico

En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). En agosto formaron parte de este intervalo quienes percibieron ingresos menores a $660.657,65. En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $660.657,65 y $1.229.444,02. No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. El intervalo de familias con ingresos entre $1.229.444,02 y $1.562.033,55. Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Quienes percibieron entre $1.562.033,55 y $1.952.541,94. Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Los grupos que tuvieron ingresos que van de los $1.952.541,94. a los $6.248.134,23. Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de cuatro veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $6.248.134,23 en adelante.

MFN