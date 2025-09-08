La inflación de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió en agosto y marcó 1,6%

Durante el mes de agosto el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 1,6%, acumulando en los primeros ocho meses del año una suba de 20,0%. El dato cobra relevancia en tando recorta casi un punto respecto de la medición anterior de julio cuando había tocado el 2,5%,

Según informó la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, durante agosto la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Salud, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, que en conjunto aportaron 1,20 p.p. al alza del Nivel General

en desarrollo...