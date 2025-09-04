Un informe realizado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) reveló que una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos en julio de este 2025 para cubrir el costo de la canasta básica y no estar por debajo de la línea de la pobreza.

INDEC detalló en su último dato disponible de la Canasta Básica Total (CBT), correspondiente al séptimo mes del año, un valor de 1.149.353 pesos para un hogar con cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos menores.

Por otro lado, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del mismo mes analizado, rondaba los 317.800 pesos, por lo que, durante julio, hicieron falta casi cuatro salarios mínimos para poder cubrir los gastos que la canasta básica contempla para el consumo mensual de alimentos más bienes y servicios.

Según el relevamiento, una situación peor que la del 2001

Desde el centro de investigación de CTA, detallaron en su análisis que “la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001”. Agregaron además que “la brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30% en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Al momento de realizar un comparativo con las gestiones anteriores, detallaron que “la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015”.

En esa misma línea, destacaron que “si el salario mínimo no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los 740.000 pesos”.

Finalmente, el estudio señala que “esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”.

Es así que sostienen, tras el estudio realizado, “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de la convertibilidad, marcando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad”.

GZ / lr