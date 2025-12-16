El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló las alternativas que evalúa el Gobierno para afrontar el vencimiento de deuda previsto para enero. En ese marco, no descartó una refinanciación favorecida por la reciente baja del riesgo país y mencionó también la posibilidad de avanzar en un canje de bonos.

Según explicó esta mañana en un programa de streaming, el Tesoro cuenta con US$ 890 millones adquiridos recientemente, a los que se suman otros US$ 1.000 millones obtenidos a través de una colocación de bonos. Además, señaló que se realizó una licitación con el objetivo de medir el diferencial de tasas entre los bonos convencionales y los títulos que actualmente tiene Argentina en el mercado, surgidos de la reestructuración encarada durante la gestión de Martín Guzmán.

Caputo indicó que un eventual reemplazo de esos bonos por instrumentos convencionales podría reducir el riesgo país de 590 a 490 puntos, únicamente a partir de un cambio en la estructura de la deuda. A esto se agrega, sostuvo, una oferta de operaciones de recompra (repo) por parte de bancos por hasta US$ 7.000 millones.

En ese contexto, el ministro afirmó que incluso podría concretarse un refinanciamiento el próximo 9 de enero y remarcó que “hoy el vencimiento no es un problema”, dijo durante la entrevista.

"El esquema de bandas se mantiene. El cambio es menor y es una mejora a lo que teníamos. El ritmo de ajuste del techo y piso de la banda va ir acompañado con la inflación. Si el presidente tiene razón y en nueve meses la inflación empieza con 0 entonces el ritmo del crawl va a ser menor al que era hoy, es un esquema variable", aseguró Caputo. Además agregó que "mientras que el Banco Central tenga una política monetaria contractiva el proceso de desinflación va a continuar".

