La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula 6 meses de aceleración, según el INDEC

La inflación de noviembre se ubicó en 2,5% mensual y 31,4% interanual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 11 de diciembre. En los 11 meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 27,9%.

Con este dato, se demora la desaceleración de la inflación en tanto los precios acumulan un periodo de 6 meses en alza, además de marcar el tercer mes consecutivo por encima del 2%. De igual manera, se detuvo el proceso de caída interanual del IPC tras el 287,9% registrado en marzo de 2024.

"A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Expectativas 2026: qué anticipan sobre crecimiento, inflación y dólar los principales jugadores del mercado

Por otro lado, desde el CEPEC comentaron lo siguiente: "Noviembre confirma una inflación que no logra quebrar su inercia a pesar de los controles sobre el dólar, con alimentos rebotando, núcleo arriba de la general y regulados empujando. La dinámica muestra que, aunque no hay saltos bruscos, la nominalidad se mantiene alta y vuelve a tensarse, dificultando cualquier proceso de desinflación sostenida. El leve aumento de la interanual refuerza esta lectura: lejos de estabilizarse, la inflación sigue empujando hacia arriba, aunque sea de manera gradual y aún falta la corrección del tipo de cambio".

Comportamiento de los precios en noviembre

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

FN