"Vamos a seguir manteniendo la flotación entre bandas", aseguró el ministro de Economía Luis Caputo en la Conferencia Anual de FIEl que se realiza este miércoles 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Entre otras cuestiones Caputo sostuvo que el esquema se mantiene "En primer lugar, porque las bandas están bien calibradas". "Creemos que todavía no es el momento" - de sacarlas - y comentó que "Argentina es un país que tiene una debilidad y fragilidad en la demanda de dinero que no es normal prácticamente en ningún país", dijo. Incluso señaló que "no puede explicarse ni por los fundamentals del mercado".

¿Por qué pasa eso? "Porque en Argentina cualquier shock afecta fuertemente la demanda de dinero. Uno no puede largarse a flotar cuando el país no tiene la estabilidad y la credibilidad como para poder hacerlo". agregó el ministro.

Entre otras cuestiones, Caputo comentó que "el techo de la banda está muy bien calibrado. Hoy Argentina no tiene un problema de competitividad de tipo de cambio, prácticamente de ninguna manera que se quieran mirar. Para los que son fanáticos de la tira histórica, tomamos como referencia la salida del cepo de (Mauricio) Macri, donde a nadie se le ocurría en ese momento cuestionar si nuestra moneda estaba sobrevaluada, es a hoy un tipo de cambio de 1270 pesos, con un agregado: Macri en ese momento tenía 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente, cosa que nosotros no tenemos", señaló Caputo y agregó que "algunos podrían pensar que podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio incluso más bajo que ese", dijo.

También señaló que "no se necesita ser un experto en economía para entender que difícilmente uno puede estar en récord de exportaciones en cantidades si tenés una moneda sobrevaluada. Estamos en récord de exportaciones en prácticamente todo, economía de conocimiento, servicios, bienes ahora también, entonces claramente las bandas están bien calibradas", argumentó.

Además, el titular de Hacienda apeló al discurso que brindó ayer frente a los profesionales del seguro en el evento anual de CIDES.

"Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia", aseguró el ministro Luis Caputo en su presentación. Además de la decisión de mantener el orden macroeconómico se combina con un apoyo social. "La gente votó por seguir el orden macro, dejar atrás las épocas de devaluación, default. Dijeron, el camino puede ser duro. En las urnas luego de 20 meses de probar este camino nuevo de la ortodoxia y la libertad decidieron seguirlo. Se suma a esto un tercer eje que es la gobernabilidad. "vamos a tener un congreso diferente y todas las reformas que estamos mandando van a tener mucha más aceptación y será más fácil pasarla que con el congreso que tenemos ahora".

"Estamos con una oportunidad única. En la víspera de cambiar la historia después de 120 años", aseguró el titular de Hacienda.

"Nuestro país logró bajar 5 puntos de déficit en un sólo mes. ya llevamos más de 20 meses de superávit y ya nadie discute que el superávit vino para quedarse".

"Pasamos de una inflación de 1.5% puntos diarios a 2 puntos mensuales. Estamos muy confiados en que haciendo los deberes, vamos a converger en una inflación mundial el año próximo".

En desarrollo...