Elisabet Piacentini: “El súper IVA podría hacer que las provincias compitan entre sí para atraer inversiones”

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, contadora y tributarista, advirtió sobre la necesidad urgente de una reforma fiscal profunda y explicó los alcances del proyecto conocido como “súper IVA”.

Un sistema impositivo agotado

“Es una asignatura pendiente mejorar la ley pyme o hacer una nueva ley pyme”, afirmó Piacentini, al referirse a los proyectos que buscan aliviar la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas. La especialista recordó que el año pasado se presentó en Diputados una iniciativa de “productividad y generación de empleo” que propone beneficios impositivos similares a los que reciben las empresas extranjeras.

Según la contadora, “no hay un proyecto concreto que podamos leer hoy en día, pero sí muchas ideas que los ministros y el presidente vienen adelantando”. Una de ellas es el súper IVA, un esquema que implicaría redistribuir la recaudación del impuesto entre Nación, provincias y municipios.

“Sería una manera de repartir el IVA para que el Estado Nacional cobre menos y las provincias puedan quedarse con una parte, comprometiéndose a no subir otros impuestos”, explicó. Actualmente, sobre una misma venta recaen tres tributos: IVA, Ingresos Brutos e impuesto municipal. “Eso implica tres pagos mensuales que afectan directamente la liquidez de las empresas”, advirtió.

Provincias en competencia y el desafío de la simplificación

Para Piacentini, “el súper IVA podría ser un incentivo para que las provincias compitan entre sí, como ocurre en otros países”. En ese esquema, cada jurisdicción podría fijar su propia alícuota del IVA, atrayendo inversiones mediante una menor carga impositiva. “Si una provincia cobra 10% en lugar de 12%, las empresas se van a radicar ahí para pagar menos”, ejemplificó.

La especialista también cuestionó la complejidad del actual sistema fiscal. “Tenemos más de 154 impuestos. ¿Cómo llegamos a eso?”, se preguntó. “Algunos tienen una baja recaudación, pero generan una enorme carga administrativa. Una pyme dedica más de mil horas al año solo para cumplir con trámites e informes para Nación, provincias y municipios”, alertó.

En relación con los cambios recientes, Piacentini recordó que la recaudación cayó el último mes por la baja en el consumo y por el fin de regímenes especiales que habían impulsado los ingresos en 2024. “El año pasado se recaudó por el blanqueo y por bienes personales anticipados; este año eso no se repite”, aclaró.

“Hay impuestos que deberían eliminarse”

Consultada sobre el impuesto al débito y crédito, la tributarista fue categórica: “Es uno de los primeros que habría que sacar, porque es distorsivo y no se coparticipa”. Si bien reconoció que representa una porción importante del PBI, aseguró que “ya se pudo absorber la pérdida del impuesto País, por lo tanto, también podrían eliminarlo”.

Por último, Piacentini criticó la propuesta de un nuevo impuesto al uso de efectivo. “Estamos hablando de sacar impuestos, no de crear uno nuevo”, señaló. Según explicó, una medida así contradice la política de “blanqueo voluntario” que busca incentivar el consumo. “No es momento de castigar al que usa dinero; necesitamos liberar la economía, no ahogarla más”, concluyó.