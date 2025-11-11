Melconian: "La posibilidad de ir a una dolarización en la Argentina es menos 10"

El economista Carlos Melconian descartó que el país vaya “a una dolarización ordenada” y aseguró que “la posibilidad de ir a una dolarización en la Argentina es menos 10”.

Además consideró que “el éxito del presidente (Javier) Milei va a ser la recuperación del peso, no una dolarización”.

“Cambio de rumbo”

Melconian sostuvo que “lo más relevante hasta ahora de esta administración es el cambio de rumbo”.

“Lo que la administración debiera hacer es no funcionar como si nada hubiera ocurrido. Si no viene el secretario del Tesoro (Scott Bessent) volaba todo por el aire y el Gobierno debería tener eso en cuenta”, pero admitió que “es un mérito extraordinario haber parado la ambulancia”.

“El verdadero apoyo (de Washington) ha sido financiero. Todavía no tenemos en claro hasta dónde llega o cuánta profundidad tiene, es decir, si es un acercamiento geopolítico, o si empezó una nueva relación con los Estados Unidos”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Reforma laboral

“No hay ninguna reforma, ni laboral, ni previsional, ni tributaria, que sustituya el reformulamiento de la política macroeconómica. Ninguna sustituye a acumular reservas, a ser competitivos, reanudar el crédito y monetizar la economía. Todos esos eventos no están vinculados a reformas estructurales”, remarcó.

“Las reformas estructurales son muy útiles y se hacen virtuosas en un proceso de crecimiento ya lanzado, no al revés. Por sí solas, no son el factor que gatillan el crecimiento. El factor que gatilla el crecimiento es un programa de estabilidad”, insistió Melconian.

“El año que viene la inflación puede ir a cero, y esa es su preocupación cuando tiene tres cuartas partes de la economía parada. Yo diría que van a tener que priorizar qué quieren”, analizó.

“Lo más relevante hasta ahora de esta administración es el cambio de rumbo. A este nuevo rumbo, que es el correcto, hay que exigirle resultados, porque la gente al final va a apoyar si tiene resultados y le mejoran la calidad de vida”, concluyó Melconian.