Ranking de gobernadores: tres mandatarios del NEA, en el top ten

El NEA volvió a destacarse en el mapa político nacional por la fortaleza de sus liderazgos provinciales. Según el relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre, los gobernadores del nordeste argentino mantienen una alta aprobación en sus distritos. El correntino Gustavo Valdés (UCR-ECO) lidera el ranking nacional con un 61,5% de imagen positiva, y se consolida como la figura provincial mejor valorada del país.

En paralelo, el chaqueño Leandro Zdero aparece en el cuarto puesto general, con 55,6% de aprobación, mientras que Hugo Passalacqua (Misiones) mantiene su tendencia estable, con 55,4% de imagen positiva. En tanto, el formoseño Gildo Insfrán se ubica más abajo, con 50,4%, de imagen positiva.

“El NEA combina liderazgos fuertes, estructuras políticas consolidadas y una base electoral con arraigo territorial que amortigua el desgaste”, sostiene el informe de CB.

Valdés, el mejor posicionado del país

El estudio coloca al gobernador de Corrientes como referente nacional de la oposición radical, con un nivel de valoración superior al promedio de los mandatarios provinciales. En Corrientes, la aprobación crece entre los sectores medios urbanos y los votantes independientes, mientras que su imagen negativa (38,5%) es una de las más bajas del país. En tanto, el chaqueño Leandro Zdero, que asumió tras el cambio político de 2023, logra mantener un 55,6% de imagen positiva y figura entre los cinco gobernadores mejor evaluados de la Argentina.

Passalacqua e Insfrán, continuidad con matices

En Misiones, Passalacqua conserva una valoración positiva del 55,4%, sostenida por la estructura política del Frente Renovador de la Concordia, que domina la escena local desde hace dos décadas. Aunque su imagen se mantiene estable, la encuesta refleja mayor polarización interna, con una brecha más marcada entre valoración positiva y negativa.

En Formosa, Gildo Insfrán alcanza un 50,4% de aprobación, lo que lo ubica en la mitad inferior del ranking nacional, pero sigue siendo el dirigente con mayor fidelidad electoral interna del NEA.

FICHA TÉCNICA

Población Objeto de Estudio: Población general mayor a 16 años.

Ámbito: 23 provincias de Argentina + CABA.

Cuotas: Sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria.

Afijación: Uniforme.

Técnica de Recolección de Información: CB CAWI Research (Online).

Instrumento de Recolección de Información: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa.

Tamaño de la Muestra por provincias: 17965 casos total

(Promedio 653 - 942 casos por provincia)

Error de Muestreo promedio: +/- 3 a 4%

Trabajo de Campo: 1 al 3 de noviembre de 2025.

Procedimiento de Muestreo: Estratificado por distritos provinciales.