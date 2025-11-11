Javier Milei disertará en Corrientes: costo de la entrada y cómo verlo gratis en pantalla gigante

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegará a Corrientes este jueves 13 de noviembre para ser el orador principal de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.

Valdés viaja a la India en busca de inversiones y no estará en Corrientes para recibir a Javier Milei

El evento se desarrollará en el salón principal de conferencias del Espacio Andes (Avenida Maipú 3840) y contará con la participación de más de cuarenta expositores, incluyendo funcionarios, empresarios y académicos.

Entradas y modo de acceso

Las autoridades del Club de la Libertad confirmaron que la presencia de Milei es de carácter académico. El ingreso al salón principal requiere inscripción previa, cuyo costo es de $50.000. Se informó que quedan muy pocas reservas disponibles.

Entrada General: $50.000

Estudiantes: pueden acceder a medias becas presentando la constancia de alumno regular.

Socios de la Fundación: tienen acceso gratuito.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://bit.ly/congresoregional12.

Virginia Gallardo, al Congreso: "Voy a levantar la mano por el presidente porque es el rumbo que le quiero dar a mi provincia"

Opción gratuita en pantalla gigante

Para que el público general pueda escuchar el discurso del presidente, el Club de la Libertad decidió habilitar el ingreso al playón del predio de manera libre y gratuita durante la tarde.

Quienes deseen presenciar la actividad al aire libre y visualizando una pantalla gigante deberán inscribirse en el link: https://bit.ly/club12campo.

Es importante destacar que esta inscripción no permite el ingreso al salón central de conferencias.