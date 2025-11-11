La Libertad Avanza capacitó a sus nuevos diputados: "Ponernos tan filosos como sea posible para defender las reformas que se vienen"

Este martes 11 de noviembre, La Libertad Avanza organizó su primer encuentro en la Cámara de Diputados para que los nuevos legisladores libertarios que asumirán sus cargos en diciembre se capaciten sobre el funcionamiento de la Cámara baja, donde deberán tratar temas fundamentales para el oficialismo como las reformas laboral y tributaria o el Presupuesto 2026. Lisandro Almirón remarcó al respecto: "Es importante ponernos tan filosos como sea posible para defender las reformas que se vienen”.

En esta reunión, Silvana Giudici y Nicolás Mayoraz fueron presentados como los futuros secretarios parlamentarios (hasta hace una semana, Giudici cumplía esa función, pero para el bloque del PRO). Como jefe de la bancada está confirmado Gabriel Bornoroni.

Bullrich y Bornoroni aceleran el pase de dirigentes hacia LLA

El encuentro se hizo en la oficina donde trabajaba la comisión de Presupuesto en el Anexo A porque, hasta el recambio de legisladores, no podrán conseguir una más amplia (actualmente son 43 diputados y pasarán a ser 88 en diciembre).

Fuentes parlamentarias le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que, durante la reunión, hablaron Bornoroni, Mayoraz, Giudici, la actual diputada y senadora electa Nadia Márquez y Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión de presupuesto. Por su parte, el secretario parlamentario de la cámara, Adrián Pagan, detalló los aspectos del reglamento que deben aprender los nuevos diputados.

Estas clases de formación seguirán durante los próximos días con el objetivo que, al asumir, los flamantes legisladores tengan los conocimientos necesarios para desempeñar con idoneidad su labor parlamentaria.

Karen Reichardt: "Todavía no leí el reglamento, es tedioso"

En su cuenta oficial de X, el diputado correntino Lisandro Almirón compartió una foto del encuentro y la acompañó con el siguiente mensaje: “Estamos reunidos con el Bloque de LLA para dar capacitaciones a los nuevos integrantes de nuestra bancada y aprovechamos de paso para felicitar a la nueva senadora Nadia Márquez. Es importante ponernos tan filosos como sea posible para defender las reformas que se vienen”.

Los diputados peronistas buscan mantenerse unidos frente al avance libertario

El espacio justicialista, que encabeza Germán Martínez, pasará a tener 97 diputados porque Jorge Fernández, diputado electo por San Luis, avisó que no se incorporará a este bloque cuando asuma su cargo el próximo 10 de diciembre; sin embargo, incluso con esta baja, Unión por la Patria (UxP) seguirá teniendo la vicepresidencia primera de la Cámara baja, presidencias de comisiones y el 37% de los organismos asesores donde se tratan los dictámenes que luego se discuten en el recinto.

Para sintetizar: hoy, el peronismo tiene 20 de los 49 diputados que integran la Comisión de Presupuesto; 13 de 35 en Asuntos Constitucionales, y 11 en el resto de estos organismos.

El mayor problema que enfrenta UxP es conseguir una convivencia pacífica entre Juan Grabois y los kirchneristas más radicalizados con legisladores de provincias manejadas por gobernadores dialoguistas, como Gerardo Zamora y Raúl Jalil. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quiere formar un interbloque para que cada espacio tenga su autonomía, pero esa idea no es aceptada por Martínez o los militantes de La Cámpora. Fuentes parlamentarias que hablaron con NA le dijeron que al justicialismo no le conviene separarse ahora y perder su estatus de primera minoría, especialmente antes que se establezcan las nuevas comisiones.

Es importante remarcar que, después del 10 de diciembre, los libertarios tendrán casi 90 diputados propios, y junto a sus aliados, sumarán un total de 115 legisladores.

