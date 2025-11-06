Reunión clave con diputados y senadores: “El Presidente va a mostrar algo que hasta aquí carecía, músculo político en el Congreso”

El periodista, Alejandro Gomel, habló con Canal E y analizó el nuevo escenario político del presidente Javier Milei, también destacó cómo el mandatario busca consolidar poder y avanzar con las reformas estructurales que prometió durante la campaña.

“Se pone en marcha el ‘vamos por todo’ versión La Libertad Avanza, a mostrar músculo político”, afirmó Alejandro Gomel desde Casa Rosada, donde se realizó una reunión con legisladores libertarios. Según explicó, “el Presidente va a mostrar algo que hasta aquí carecía, músculo político en el Congreso”.

Javier Milei gana poder político en el Congreso

Asimismo, detalló que la foto con más de un centenar de legisladores propios marca “el poder que va a tener a partir de ahora Milei en el Congreso Nacional”, y que el Gobierno apunta a aprovechar el momento político posterior a las elecciones. “Evalúan que es el momento de avanzar, y que es a partir del 10 de diciembre”, sostuvo, en referencia al inicio del nuevo período legislativo. En esa línea, enumeró los objetivos del Ejecutivo: “Reforma laboral, reforma impositiva, la reforma previsional y también lo que tiene que ver con el código procesal”.

Gomel remarcó que el Gobierno busca “aprobar el presupuesto tal cual como lo quería la Casa Rosada”, lo cual representó “un triunfo muy importante, un anticipo de lo que va a venir después de diciembre”. Además, planteó que Javier Milei pretende “avanzar con la fuerza de los votos que le dio el 26 de octubre” y usar ese impulso para impulsar su agenda de cambios.

Respecto a la nueva conformación del Congreso, subrayó la figura de Diego Santilli, quien asumirá como ministro del Interior. “Es el hombre del nuevo gabinete que tiene más claro cómo es la rosca política, cómo se maneja la rosca política, el que tiene más antecedentes en cuanto al conocimiento que tiene de los diputados, de los senadores, del manejo legislativo”, puntualizó.

El Gobierno atrasaría la asunción de Diego Santilli

En cuanto a la oposición, el periodista anticipó que, “a partir de ahora habrá que ver cómo se reorganiza y qué tipo de negociación emprenden, sobre todo desde el peronismo y en el Senado”. Asimismo, destacó la asunción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y aclaró que, “la asunción va a ser solo de Adorni y no de Santilli en el mediodía de hoy”, ya que el oficialismo “no quiere perder un diputado antes del 10 de diciembre”.

Sobre la agenda internacional de Milei, indicó que, “va a ser su viaje número 14 desde que es presidente a los Estados Unidos”, donde participará en el American Business Forum y se reunirá con inversores de JP Morgan. “Casi todos los funcionarios importantes de economía pasaron por ahí y es un dato clave de lo que va a pasar en esa reunión”, explicó.