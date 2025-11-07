Diputados apelará a la Corte para revertir la decisión que impide citar por la fuerza a Karina Milei

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza la presunta criptoestafa $Libra resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir la decisión judicial que impidió citar por la fuerza pública a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del Ejecutivo nacional.

La comisión $Libra acusó a la Justicia de frenar la investigación y detectó pagos de un presunto acuerdo entre Milei y Novelli

La medida fue adoptada este viernes durante la última reunión del cuerpo, presidido por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), en la antesala de la presentación de los dictámenes finales que tendrá lugar el 18 de noviembre a las 16.

En esos informes, cada bloque parlamentario expondrá su posición respecto a la posible responsabilidad del presidente Javier Milei en la maniobra de estafa, luego de que un tuit suyo sobre la criptomoneda $Libra provocara una abrupta suba de su valor —de 0,01 a 5 dólares— antes de su posterior desplome.

Los diputados cuestionan la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes rechazaron tanto el acceso al expediente como la posibilidad de ordenar la comparecencia compulsiva de Karina Milei y otros funcionarios. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal a fines de octubre, lo que motivó la apelación ante el máximo tribunal.

Ferraro explicó que “la presentación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia se realizará dentro de los diez días hábiles posteriores al fallo de apelación”. Además, se ratificó la intención de impulsar denuncias contra Martínez de Giorgi, Taiano y varios funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos Mariano Puño Libarón, Alejandro Medic, Florencia Zicavo, Roberto Silva, Paula Stack y Sergio Morales.

En la reunión también se resolvió autorizar a la secretaría administrativa a incorporar toda documentación que ingrese al expediente hasta el 10 de noviembre.

A fines de octubre, la comisión había detectado presuntos vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la firma KIP Protocol, relacionados con la difusión de $Libra en febrero de este año desde la cuenta oficial del presidente Milei.

Según un comunicado difundido por el cuerpo legislativo, se identificó una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y 250.000, coincidentes con las fechas y montos del supuesto acuerdo de representación entre Hayden Davis y Javier Milei, revelado recientemente por el periodista Hugo Alconada Mon.

Parte de esos fondos —equivalentes a USDC 30.897— fueron transferidos a Mauricio Novelli, considerado uno de los socios centrales de la operatoria, mientras el resto se distribuyó en distintas billeteras para presuntamente ocultar la trazabilidad de los fondos.

Con estos datos, la Comisión Investigadora emitirá un nuevo oficio para determinar la identidad del titular de la billetera virtual que habría canalizado y distribuido las transferencias millonarias.

BR/DCQ