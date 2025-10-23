Causa $Libra: La Justicia rechazó el pedido de levantamiento de embargo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los planteos presentados por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos imputados en la causa $Libra, y ratificó el embargo sobre sus patrimonios.

La decisión fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, en un contexto en el que la justicia de Estados Unidos recibió información sensible sobre el posible destino de los fondos involucrados en la maniobra, que también tuvo entre sus protagonistas al presidente Javier Milei y a varios funcionarios.

Entre otros fundamentos, los jueces consideraron que el recurso presentado por Novelli y Terrones Godoy, no corresponde porque aún no hay “sentencia definitiva o equivalente” y que tampoco argumentaron la existencia de “cuestión federal” para que intervenga la Cámara. Además, señalaron que los supuestos “agravios” que plantearon por el embargo, son sólo “meros juicios discrepantes”, que no alcanzan para justificar sus pedidos.

Las transferencias que investiga la Comisión Investigadora Libra.

Al mismo tiempo, en el expediente principal, el juez de la causa, Martínez de Giorgi derivó al fiscal Eduardo Taiano la decisión sobre la detención de Novelli y Terrones Godoy pedida por una de las querellas, informó la revista Quórum.

La detención fue solicitada por Martín Romero, quien es parte de la causa como uno de los afectados, debido a que considera que ambos imputados podrían podrían entorpecer la investigación y que existía peligro de fuga. Novelli posee pasaporte italiano y Terrones Godoy residencia permanente en México, señaló el mismo medio. El querellante también pidió que sean llamados para declarar en indagatoria.

Novelli y Terrones Godoy están bajo la lupa porque ya realizaron movimientos sospechosos, como transferencias financieras, vaciamiento de cuentas y accesos irregulares a cajas de seguridad, incluso luego de que la Justicia dispusiera medidas preventivas.

Los avances de la Comisión investigadora $Libra

En el Congreso, mientras tanto, avanza la investigación paralela con pedidos de citación a funcionarios y reunión de información por otros medios. En ese sentido, el presidente de la Comisión Investigadora Libra, Maximiliano Ferraro, aseguró que gracias a la documentación que obtuvieron, las querellas identificaron “transacciones millonarias entre Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, quienes fueron los organizadores e involucrados directos en la estafa Libra”.

“Estas operaciones habrían sido intermediadas por una financiera que les permitió retirar el dinero, que luego movieron a cajas de seguridad y retiraron tras el escándalo de Libra”, sostuvo el diputado en X.

El hallazgo se produjo tras un pedido de información a la Comisión, que permitió acceder a datos de la blockchain y a reportes de la plataforma Binance. Los documentos revelan movimientos diarios de las billeteras vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, señalando transferencias que coinciden con operaciones financieras típicas de casas de cambio de criptomonedas.

