Capitanich llamó a votar “con el bolsillo” y advirtió: “El 82% de los chaqueños está peor que antes”

En el tramo final de la campaña, Jorge Capitanich encabezó un acto en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde reiteró su llamado a los chaqueños a votar “con el bolsillo y en defensa de la patria”. El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria planteó que los comicios del próximo domingo serán una elección entre “la bandera argentina y los empleados de Milei”.

“El voto útil no es un slogan, es votar con el bolsillo. Si a la gente le va mal con las políticas de Milei, tiene que votar en contra de Milei. Y la única opción real para hacerlo es Fuerza Patria”, expresó Capitanich, quien aseguró que “el ajuste libertario castiga a los que trabajan y protege a los que especulan”.

“El pueblo chaqueño está peor que antes”

Durante su discurso, el exgobernador presentó un duro diagnóstico económico y social, basado en datos relevados por su espacio político. Según el dirigente, el 82% de los chaqueños afirma que su situación empeoró en el último año, mientras que tres de cada cuatro no llegan a fin de mes y dos de cada tres no creen poder recuperar su nivel de vida previo.

“Ese deterioro se traduce en tristeza, frustración y desesperanza. La gente siente que el Estado la abandonó y que el trabajo ya no alcanza para vivir”, sostuvo.

Capitanich enumeró las medidas del Gobierno nacional que, según él, “profundizaron la desigualdad”: la eliminación de 26.000 pensiones no contributivas, la baja de 40.000 becas Progresar, la pérdida del 30% del poder adquisitivo de los salarios y la suspensión de la cláusula gatillo docente.

“Quitarle la pensión a un discapacitado o el plato de comida a un jubilado es una crueldad. Este Gobierno busca humillar a los pobres, esclavizar a los trabajadores y perseguir a los opositores”, denunció.

Críticas directas al presidente Milei

El líder de Fuerza Patria también apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de improvisación e inestabilidad política. “Milei no tiene programa, ni equipo, ni experiencia. Darle facultades delegadas a Milei es como darle un fusil a un mono”, ironizó, despertando aplausos entre los asistentes.

Finalmente, Capitanich instó a los votantes a identificar en la boleta única la lista 501, con la bandera argentina, y marcar “dos cruces para la victoria”. “Este domingo tenemos que ponerle un límite a la destrucción del país y recuperar la esperanza de los chaqueños”, concluyó.