Zdero cerró la campaña en Resistencia: “El domingo el Chaco tiene la oportunidad de reafirmar el cambio”

A tres días de las elecciones legislativas, Leandro Zdero encabezó el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la peatonal Juan Domingo Perón de Resistencia. Acompañado por la vicegobernadora y candidata a senadora Silvana Schneider y el candidato a senador Juan Cruz Godoy, el mandatario provincial recorrió junto a militantes, comerciantes y vecinos el centro de la capital chaqueña, en una jornada marcada por la cercanía y el contacto directo con la gente.

“Venimos a estar con los chaqueños, a escucharlos y a pedirles que este domingo voten para seguir transformando la provincia. El Chaco que recupera la dignidad no puede detenerse”, sostuvo Zdero ante la prensa durante la recorrida, en la que se distribuyeron folletos e instructivos de votación.

“Consolidar el cambio”

El gobernador destacó que las elecciones del 26 de octubre representan “una oportunidad para consolidar el orden, la transparencia y el desarrollo alcanzados en el primer año de gestión”. También remarcó la importancia de contar con legisladores que “defiendan los intereses de la provincia en el Congreso y acompañen las gestiones del Gobierno chaqueño”.

“Necesitamos representantes que piensen en el Chaco productivo, en el trabajo, en las economías regionales. Que no miren hacia atrás, sino hacia el futuro que estamos construyendo juntos”, expresó.

Schneider: “Dimos vuelta una página muy difícil”

La vicegobernadora Silvana Schneider, que encabeza la lista para el Senado, aseguró que la campaña estuvo marcada por el “cariño de la gente” y por la convicción de haber iniciado un nuevo ciclo en la provincia.

“Cerramos esta campaña con esperanza. En cada localidad sentimos el respaldo de los vecinos que nos dicen que quieren seguir por este camino. Dimos vuelta una página muy difícil y ahora queremos consolidar el crecimiento”, afirmó.

Schneider destacó la importancia de “terminar lo que empezamos juntos en 2023”, e insistió en que el desafío es “seguir ordenando, generando empleo y fortaleciendo la paz social”.

Godoy: “El Chaco no quiere volver atrás”

Por su parte, Juan Cruz Godoy, candidato a senador, aseguró que el acompañamiento recibido en toda la provincia refleja el deseo de los chaqueños de dejar atrás los años de crisis.

“La gente nos dice que no quiere volver al pasado. Quiere trabajo, seguridad y oportunidades. Este domingo tenemos la posibilidad de reafirmar el rumbo”, sostuvo.

La caminata final incluyó paradas en avenida Edison, Chaco y Alvear, y concluyó en el centro de la ciudad con una importante presencia de simpatizantes que se acercaron a saludar y sacarse fotos con los candidatos. Entre aplausos y banderas violetas, los dirigentes agradecieron el apoyo y coincidieron en un mismo mensaje: “El cambio no se detiene. Es tiempo de consolidar lo que empezamos juntos”.