Cierre de campaña: Vamos Corrientes y Fuerza Patria realizan actos, mientras que LLA evita concentración masiva

Las tres alianzas más importantes de Corrientes se alistan para los cierres de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Mientras el oficialismo y el peronismo concentran a sus militantes, La Libertad Avanza optó por una estrategia sin actos.

Vamos Corrientes: cierre en el Club San Martín

La alianza oficialista Vamos Corrientes, que impulsa las candidaturas a diputados nacionales de Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández, cerrará su campaña este jueves.

El acto de clausura está programado a partir de las 19.30 en el Club San Martín. El cierre se da tras un fuerte discurso del gobernador Gustavo Valdés en Ituzaingó, donde arremetió contra el centralismo nacional.

Fuerza Patria: acto en la sede del PJ

El peronismo, bajo el sello de Fuerza Patria, también tendrá su acto de cierre este jueves. La lista está encabezada por Raúl Hadad, secundado por Gisela Lezcano y Marcelo Ríos.

El acto de clausura tendrá lugar a las 19 en la sede del Partido Justicialista (PJ), ubicada en calle Salta 663. El candidato Hadad llega al cierre de campaña con la reciente solicitud de impugnación a la candidatura de su competidora de LLA.

La Libertad Avanza: estrategia sin actos y directo al búnker

La Libertad Avanza (LLA), la fuerza liderada a nivel nacional por Javier Milei, no realizará ningún tipo de evento de cierre masivo.

"No habrá cierre, el domingo directamente en el búnker" (25 de Mayo 1648), indicaron fuentes de la alianza a Perfil NEA.

La lista libertaria en Corrientes es encabezada por la exvedette y conductora Virginia Gallardo, quien es acompañada por Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda, completando los primeros lugares de la nómina. Gallardo se encuentra en medio de una polémica por su domicilio, la cual ha monopolizado parte de la agenda de cierre de campaña.