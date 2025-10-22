Corrientes: Virginia Gallardo se defendió por la polémica de su domicilio y acusó a Fuerza Patria de "campaña sucia"

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo, salió al cruce de las críticas y la solicitud de impugnación de su postulación realizada por el candidato de Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad. Gallardo acusó a la alianza peronista de realizar "campaña sucia" y de utilizar la mentira como herramienta política.

Fuerza Patria exige a la Justicia Electoral revisar la candidatura de Virginia Gallardo en Corrientes

Gallardo aseguró que la solicitud judicial es el único recurso que tiene el peronismo: "que hagan todo lo que quieran hacer, que es la única manera que tienen, evidentemente, de jugar a la política".

Críticas a Hadad y el arraigo

La exvedette se defendió de las acusaciones de ser una "candidata turista", utilizando la propia gestión de Hadad como intendente de San Roque como contraataque.

"Yo quiero decirles que así como ellos básicamente dicen que soy una turista, la turista habla con la gente y la turista me habla acerca también de la gestión de Hadad", sostuvo en referencia a las últimas denuncias de empleados municipales en la Municipalidad de San Roque que aseguran salarios adeudados.

Gallardo cuestionó la hipocresía política al recordar que la intentaron convencer de no involucrarse en la política porque es "lo más sucio que hay". Y desafió a Hadad por el requisito de dos años de residencia:

"Hadad se contradice solo porque entre otras cuestiones pone que la candidata tuvo que haber vivido dos años en su provincia. ¿No se enteró que yo salí de ahí, este hombre? No me va a desconocer también, porque esa también es la otra estrategia política que que trataron de instalar", remarcó.

Denuncia de "impunidad" y "mentira"

La candidata de LLA denunció que la "campaña sucia" había sido anunciada y no creyó que se daría "con tanta impunidad a este nivel de mentira", refiriéndose a las acusaciones sobre su domicilio.

"Ayer dijeron que tengo domicilio en Buenos Aires y en Corrientes y que iba a votar dos veces. Fueron a filmar un baldío que desconozco, por eso ayer estaba medio enojada porque digo, sabía que eran sucios, pero no tanto", expresó Gallardo.

La candidata convocó a votar a quienes "han sido gente trabajadora, honesta, que hacen las cosas bien y que tienen buenas intenciones".

Polémica electoral: el domicilio de Virginia Gallardo en Corrientes desató una fuerte controversia

Los recortes en discapacidad y relación con Juan Pablo Valdés

Respecto a la gestión nacional, Gallardo se refirió a los recortes en discapacidad, donde, según ella, la indignación debe centrarse en los "vivos que utilizaron la caja política de ese dinero" y no en los 100.000 recortes de bajas.

Justificó los recortes en el sector, asegurando que en el Congreso, donde se sancionó la ley, se tiene que decir de "dónde vas a sacar esas partidas". "Porque si yo te voy a decir que no hay plata, ¿qué hacemos? ¿aumento los impuestos?", agregó en diálogo con radio Dos.

También se refirió a la relación con el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, en caso de ser electa diputada. Aseguró no tener "ningún tipo de problema en tener una ida y de vuelta" y se definió como una persona "superconciliadora".