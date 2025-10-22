Fuerza Patria exige a la Justicia Electoral revisar la candidatura de Virginia Gallardo en Corrientes

La polémica por el domicilio y la residencia de Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, escaló a la Justicia Electoral. El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad, instruyó a los apoderados de su alianza a solicitar la revisión de la legalidad de la candidatura de la exvedette.

Polémica electoral: el domicilio de Virginia Gallardo en Corrientes desató una fuerte controversia

La decisión se tomó luego de que se comprobara que Gallardo tiene un domicilio inexistente en Riachuelo y que, según las declaraciones del intendente de esa localidad, no reside en el municipio.

El dirigente peronista utilizó sus redes sociales para fundamentar el pedido de impugnación de la candidatura:

“Milei quiere que a Corrientes la represente una candidata que ni vive acá, pero la provincia no es un decorado para la política nacional, es nuestra casa y se respeta”, sostuvo Hadad.

El argumento legal y la crítica a LLA

Hadad destacó que la solicitud de impugnación se basa en un incumplimiento constitucional y legal: “La Constitución es clara: para representar a Corrientes hay que ser de acá o haber vivido al menos dos años en la provincia”.

El candidato de Fuerza Patria elevó el tono de la crítica al señalar la composición de las listas de La Libertad Avanza:

“Después de conocer listas con narcos, ahora vemos que Milei arma listas con candidatos turistas, que ni conocen nuestros pueblos ni entienden lo que vive nuestra gente”, remarcó Hadad.

En contraposición, el dirigente destacó el valor de su fuerza: “Nosotros creemos en el arraigo, el trabajo y el compromiso real con Corrientes”. Calificó la impugnación de la candidatura como “un límite a la improvisación” y convocó a votar a Fuerza Patria “por quienes realmente viven, trabajan y sienten esta tierra”.