Polémica electoral: el domicilio de Virginia Gallardo en Corrientes desató una fuerte controversia

La candidata a diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, se encuentra nuevamente en el centro de una polémica respecto a su residencia y habilitación para votar en la provincia. La controversia se desató luego de que se confirmara que la exvedette obtuvo su licencia de conducir en el municipio de Riachuelo, con domicilio registrado en San Cayetano.

Sin embargo, el intendente de Riachuelo, Martín Jetter, desmintió que la postulante resida en la zona. "Ella no tiene inmueble a su nombre en San Cayetano. La dirección existe, pero no está a nombre de ella, es una construcción".

El jefe comunal aseguró que la mediática y postulante no vive en el municipio, aunque posee documentación tramitada allí. "Hace aproximadamente seis años que no la veo. Me han comentado los empleados municipales que vino a hacer un trámite, pero personalmente nunca la vi”, expresó Jetter.

Al ser consultado sobre si la candidata reside actualmente en Corrientes, el intendente fue claro: “Es de público conocimiento que ella vive en Buenos Aires”.

Licencia de conducir y DNI: la competencia del RENAPER

Jetter aclaró que la municipalidad no tiene injerencia sobre la validez de los domicilios declarados en los DNI, ya que esta es competencia exclusiva del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). "La persona que gestiona un DNI firma una declaración jurada en cualquier registro civil del país", señaló a radio Continental Corrientes.

Respecto a por qué Gallardo tramitó su carnet de conducir en Riachuelo, el intendente detalló que solo 23 de los 76 municipios de Corrientes están adheridos a la Licencia Nacional. El sistema permite continuar el trámite si el domicilio registrado en el RENAPER coincide con la jurisdicción, aunque el jefe comunal enfatizó: “Si el domicilio figura dentro de Riachuelo, puede gestionarlo aquí como cualquier ciudadano. Pero insisto: no vive acá”.

El padrón y la polémica por el voto

De acuerdo a los datos del padrón electoral, Gallardo deberá votar el domingo en la Escuela 553 de San Cayetano, donde ya sufragó en las elecciones provinciales del 31 de agosto.

No obstante, la polémica se profundiza al considerar que los datos del Registro de Infractores del Deber de Votar indican que Gallardo no votó en ninguna de las últimas 12 instancias electorales nacionales, es decir, desde las primarias de 2015.

Tras la controversia, la candidata de LLA publicó un mensaje en sus redes sociales: "Los espero el 26 de octubre para que me saquen una foto votando en mi provincia".

Además, arremetió contra las críticas: "Ustedes sigan dedicándose a difamar y mentir, que nosotros vamos a seguir trabajando para cambiar la Argentina para siempre".