Valdés criticó al Gobierno de Milei y le respondió a Bullrich: "Vamos a pedir la plata que es nuestra"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, elevó el tono de sus críticas contra el Gobierno nacional, centrándose en el manejo de los fondos y la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

Valdés afirmó que la crisis actual es producto de un fracaso histórico de los gobiernos centrales:

“El que gastó mal la plata fue el gobierno nacional y digo los gobiernos nacionales porque terminaron en estos años entregando a las provincias argentinas las responsabilidades y se quedaron con la plata. Y esto fue gobierno tras gobierno, fracaso tras fracaso”.

El mandatario correntino cuestionó que se culpe a las provincias, cuando son estas las que producen (soja, yerba, ganadería, industria, petróleo). En cambio, la Nación es la que gestiona, emite plata, y tiene el Banco Central y el Banco Nación, es decir, "todos los instrumentos".

Respuesta a Patricia Bullrich

El gobernador Valdés le respondió directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había afirmado que “las provincias cada diez minutos le piden plata al Estado nacional. Que pongan un poquito de voluntad para achicar el Estado”.

"Yo no me veo cada 10 minutos van a pedir plata al gobierno. Vamos a pedir la que es nuestra", dijo Valdés, diferenciando los recursos propios de la discrecionalidad. Y agregó, en tono de crítica política: "Yo veo que ella (cuando) estuvo con Macri pedía recursos, ahora Macri está pidiendo recursos, se queja de la recaudación"..

Sin embargo, en declaraciones a radio Sudamericana, el mandatario reconoció que "hay que entenderla" a la ministra porque "está en campaña", en referencia a las elecciones del domingo, en las que Bullrich competirá para ingresar como senadora de la ciudad de Buenos Aires.

La defensa del federalismo y el reclamo por las rutas

Valdés sostuvo que la función de la Nación se encuentra deteriorada en el país. Como ejemplos, mencionó:

El sueldo de los militares está "por el suelo" y el equipamiento es "malo".

En la Corte Suprema, "nos faltan miembros".

Casi un tercio de todos los jueces federales de la Argentina están vacantes.

En este marco, el gobernador defendió el reclamo fiscal de su provincia: “Nosotros pagamos los impuestos nacionales. No es que nos mandan de Nación, acá se pagan los impuestos nacionales”. Y puso como ejemplo el estado de la infraestructura: "Te vas, pagas el impuesto al combustible, para mantenimiento de ruta específicamente y las rutas no están mantenidas".

También insistió en la necesidad de la compensación de cajas respecto del déficit fiscal, porque las provincias que no transfirieron su caja tienen ese déficit asignado por ley y "la Nación está recaudando esa plata".

Salarios y proyección política

Respecto a la gestión provincial, Valdés afirmó que su gobierno apunta "mucho a salarios", ya que a la gente "le está costando mucho llegar a fin de mes".

El sostenimiento del salario estatal reduce el margen para obras futuras, pero asegura la previsibilidad, lo que hace que "no caigan las compras, la cadena de pago no se corte". El gobernador destacó que su gestión facilita esto mediante la refinanciación de tarjetas y promociones como la tarjeta de su banco.

Finalmente, de cara a las elecciones, el mandatario envió un mensaje a los correntinos: "Somos los que vamos a defender los intereses de nuestra provincia". Afirmó que su fuerza, Vamos Corrientes, "vino para quedarse" y es una construcción política que busca "trabajar en conjunto" con radicales, peronistas, liberales y autonomistas. "No vamos a defender los intereses ni de Milei ni de Cristina."