El ajuste llegó al Taragüí Rock: grilla austera por falta de fondos y sin figuras de renombre

La nueva edición del Taragüí Rock 2025 se llevará adelante el 1 y 2 de noviembre en el anfiteatro Cocomarola con una grilla notablemente más austera que años anteriores, lo que generó críticas en el público. La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, explicó que la falta de fondos obligó a la organización a ajustar el presupuesto y, por ende, a no contratar a músicos de renombre nacional.

La funcionaria aseguró que, a pesar de la situación económica, no querían dejar de realizar el festival por ser un evento "importante para la ciudad, la región y las provincias vecinas".

“Es un espacio para que las bandas emergentes se hagan conocer y puedan salir a trabajar en otras provincias, y además tiene un efecto multiplicador en la economía de la provincia, movilizando alojamiento, gastronomía, comercio, remises, pasajes y agencias de viaje”, destacó Kunin.

La titular del organismo provincial invitó a "apoyar a nuestras bandas", asegurando que el Taragüí Rock 2025 vuelve a "encender la pasión por la música en el litoral argentino" celebrando "más que nunca, el talento de Corrientes y del interior".

Cambio de escenario por "practicidad y seguridad"

Kunin también se refirió al cambio de lugar del festival, que pasó del corsódromo Nolo Alías al anfiteatro Cocomarola.

Según explicó, la decisión se tomó por motivos de practicidad y seguridad. "El anfiteatro Cocomarola ya cuenta con escenario, baños y un espacio cercado. El año pasado hubo problemas con el transporte de regreso debido al estado de la Ruta Nacional 12. Por eso, se buscó que el acceso al evento sea más fácil y seguro para todos”, remarcó.

Prioridad a las bandas locales

La presidenta del Instituto de Cultura destacó que se recibieron más de mil propuestas desde distintos puntos de Argentina y países limítrofes. Aseguró que el criterio para armar la grilla fue claro:

Dar prioridad a los artistas de Corrientes y del interior .

Focalizarse en las bandas emergentes y proyectos con trayectoria que representen la riqueza cultural de la provincia y su entorno.

“La grilla refleja esa diversidad, con propuestas que van desde la capital hasta las ciudades del interior, mostrando una identidad musical amplia y en expansión”, afirmó.

Venta de entradas

Las entradas tienen un costo único por noche de $15.000 y están disponibles con todas las formas de pago (efectivo, tarjetas de crédito y débito, y billeteras virtuales).

Los puntos de venta son:

Instituto de Cultura (San Juan 546): Lunes a viernes, de 8 a 20.

Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525): Sábado y domingo, de 17 a 22 .

UniPlaza (Moreno y Don Bosco): Sábado y domingo, de 17 a 22.

Además, desde el miércoles se podrán comprar también a través de la plataforma https://weepas.ar/.