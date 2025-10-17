La SUBE se moderniza en Corrientes: el colectivo ya se puede pagar con débito, crédito y QR

El sistema SUBE sigue creciendo en el país con nuevas opciones para que viajar en transporte público sea más simple y ágil. A partir de este viernes, los usuarios de los colectivos municipales de la ciudad de Corrientes tienen la posibilidad de pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las marcas Visa y Mastercard, así como con celulares y relojes con tecnología NFC o mediante Código QR.

Aumentó el colectivo en Corrientes: el boleto pasa a costar $1.890 y es la cuarta tarifa más cara del país

Este servicio, que integra transporte y tecnología en una estrategia de modernización de la SUBE a nivel nacional, ya está vigente hace un mes en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Líneas que aceptan pagos abiertos y cómo usarlos

En Corrientes, esta nueva modalidad aplica a toda la jurisdicción municipal, incluyendo las líneas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 y 110.

En Chaco, los pagos abiertos abarcan el Sistema Municipal de Transporte Público Urbano de Pasajeros de Roque Sáenz Peña, además de las siguientes líneas de jurisdicción provincial: 002, 003, 005, 008, 009, 012, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 203, 204, 205, 206, 207 y los servicios de Resistencia con Colonia Popular, Puerto Tirol, Colonia Benítez y Margarita Belén.

Para utilizar los nuevos métodos de pago, los usuarios deben acercar la tarjeta sin contacto, el celular o el reloj al lector del validador, debajo de la pantalla donde dice “Acercá tu tarjeta”. En el caso del código QR, debe ser generado desde la billetera electrónica y apuntado al lector ubicado en la parte inferior del validador del colectivo.

Ciclo lectivo 2026: fechas clave para la inscripción online a Nivel Inicial, Primario y Secundario en Corrientes

Tarifa, beneficios y el rol de Nación

El precio del pasaje se mantiene igual sin importar el medio de pago que se utilice. Los usuarios que continúen pagando con la SUBE física o digital seguirán accediendo a beneficios como la Tarifa Social Federal.

Además, con la SUBE se puede utilizar la funcionalidad Atributo a Bordo, que permite activar o actualizar esos beneficios y finalizar el registro de la tarjeta directamente en el validador del colectivo.

Este avance es producto del trabajo articulado entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Banco Central, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa que desarrolla y administra la SUBE en más de 60 localidades de la Argentina.