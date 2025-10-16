Aumentó el colectivo en Corrientes: el boleto pasa a costar $1.890 y es la cuarta tarifa más cara del país

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes aprobó por 10 votos a favor y 3 en contra un fuerte aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros. El boleto de colectivo pasará de los $1.290 actuales a $1.890, lo que representa un incremento del 46%.

El nuevo valor había sido fijado por el Ejecutivo municipal, a pesar de que el sector empresario había solicitado una tarifa aún más alta, de $2.370.

Cuarta tarifa más cara del país

Con la aplicación de este nuevo precio, la ciudad de Corrientes se posicionará como la cuarta ciudad con la tarifa de colectivo más cara del país, según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) correspondientes a septiembre.

El listado de tarifas más elevadas revela una marcada concentración fuera del AMBA, donde los subsidios sostienen precios mucho menores:

Pinamar ($2.105) Centenario ($1.997) Bariloche ($1.895) Corrientes ($1.890) Pergamino ($1.774) Cipolletti ($1.600)

En contraste, las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantienen considerablemente más bajas: $529 en PBA, $509 en CABA y $451 en Nación.

Críticas por el estado "terminal" del sistema

Durante la sesión, los ediles coincidieron en que el sistema de transporte se encuentra en un estado "terminal" debido a la caída en el uso del transporte público.

El concejal del Frente de Todos, Diego Fernández, criticó que el aumento solo acelerará el colapso.

"La receta está clara, porque este incremento tendrá una nueva caída de los usuarios que pagan la tarifa plana y seguramente en los próximos meses el Municipio va a pedir un nuevo aumento, lo que representará otra caída en el sistema", señaló.

Aún resta definir la fecha de aplicación del nuevo precio, aunque versiones legislativas indicaron que será a partir de noviembre, una vez que Nación realice los cambios correspondientes en el sistema de la tarjeta SUBE.