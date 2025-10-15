Puente Chaco-Corrientes: las obras de mantenimiento finalizaron después de 45 días y el tránsito es normal

Después de 45 días de ejecución, finalizaron las obras de mantenimiento en el puente interprovincial Chaco-Corrientes. Así lo confirmó a Perfil NEA el jefe de distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulin, quien aseguró que el tránsito "ya es normal".

Accidente fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero fue liberado y deberá cumplir estrictas condiciones

Las tareas comenzaron en septiembre con el objetivo de preservar el buen estado general de la calzada, garantizando el adecuado confort y un tránsito fluido para los usuarios.

Los trabajos consistieron específicamente en la sustitución de tres juntas armadas del puente y se realizaron exclusivamente en horario nocturno, en la franja de menor circulación vehicular.

El costo de las demoras y el accidente fatal

Durante los 45 días que se extendieron las tareas, la vía interprovincial registró serias demoras y largas filas de vehículos.

El período de obras también fue marcado por un accidente fatal en el que un camión perdió el control y colisionó con al menos 13 autos. En el siniestro, ocurrido sobre el puente, falleció Juan Carlos Pérez, un hombre de 57 años que circulaba en motocicleta.