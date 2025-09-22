Accidente fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero fue liberado y deberá cumplir estrictas condiciones

En un giro en la causa por el trágico accidente en el puente General Manuel Belgrano, la Justicia de Chaco decidió liberar este lunes al camionero que provocó el siniestro fatal. El hombre, identificado como N.R.D., fue detenido luego del choque en cadena que dejó una víctima fatal, pero ahora seguirá el proceso judicial en libertad, aunque con importantes restricciones.

Las obligaciones que la Justicia le impuso al acusado

El fiscal en turno, Víctor Recio, ordenó la “inmediata libertad” de N.R.D. en un fallo al que accedió Perfil NEA. Sin embargo, la medida no implica el fin de la investigación, ya que el conductor deberá cumplir con una serie de obligaciones de manera obligatoria para permanecer fuera de la cárcel:

Deberá fijar un domicilio y permanecer a disposición del órgano judicial, concurriendo a todas las citaciones que se le formulen.

No podrá consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes.

Deberá presentarse del 1 al 5 de cada mes en la Comisaría Seccional Sexta de la localidad de Malabrigo, Santa Fe.

La causa continúa caratulada como "homicidio culposo"

El camionero aún está acusado de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas en accidente de tránsito, lo que significa que la investigación judicial continúa su curso. Su liberación se produce mientras las pericias y los testimonios de los involucrados en el siniestro del pasado viernes 19 de septiembre avanzan.

El accidente causó la muerte de Juan Carlos Pérez, un hombre de 57 años que circulaba en motocicleta, y dejó a varias personas lesionadas, lo que convirtió al siniestro en uno de los más graves ocurridos en los últimos años sobre el viaducto que une a Corrientes con Resistencia.