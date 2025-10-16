Corrientes: un apostador de La Cruz ganó más de $9 millones en el Quini 6

La suerte volvió a sonreír a la provincia de Corrientes. En el último sorteo de la modalidad Siempre Sale del Quini 6, un apostador de la localidad de La Cruz resultó ganador de una cifra millonaria.

Gracias a sus 5 aciertos, el afortunado se llevó un premio de $9.689.284. Los números favorecidos en esta ocasión fueron: 01 – 06 – 10 – 16 – 21.

El ticket ganador fue comercializado en la Agencia Oficial Nº 822 de esa misma localidad, confirmando que la suerte y los premios millonarios continúan visitando el interior de la provincia.