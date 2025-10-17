Ciclo lectivo 2026: fechas clave para la inscripción online a Nivel Inicial, Primario y Secundario en Corrientes

El Ministerio de Educación de Corrientes anunció el cronograma oficial de inscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026. El proceso, que será completamente digital, se realizará a través del portal inscripciones.mec.gob.ar y estará habilitado para todos los establecimientos de gestión estatal.

Aumentó el colectivo en Corrientes: el boleto pasa a costar $1.890 y es la cuarta tarifa más cara del país

El director de Sistemas de Información del Ministerio, Carlos Encinas, explicó que las familias podrán realizar el trámite desde cualquier dispositivo (tablet, celular o computadora) en cualquier momento del día durante el período habilitado. Una vez terminada la inscripción por el tutor, el sistema emite un comprobante y un código asignado.

Cronograma de inscripciones 2026, etapa por etapa

El proceso de inscripción se desarrollará en tres etapas sucesivas, de la siguiente manera:

Las inscripciones para el Nivel Inicial (salas de 4 y 5 años) se realizarán del 3 al 13 de noviembre .

El Nivel Primario (para primer grado) tendrá su período de inscripción del 14 al 24 de noviembre .

Finalmente, el Nivel Secundario (ingreso) habilitará su inscripción del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

Encinas precisó que los resultados de la asignación de vacantes estarán disponibles entre una y dos semanas después del cierre de cada etapa.

Asignación por sorteo y ampliación de opciones

El funcionario del Ministerio de Educación detalló que una vez que se cierran los períodos, se realiza un sorteo que asigna un número de orden a cada alumno, y de acuerdo a ese número se determina la vacante en alguno de los establecimientos seleccionados.

Tragedia en Corrientes: murió un obrero sepultado por un alud de tierra durante una obra de cloacas en Esquina

El procedimiento consta de cinco pasos, que incluyen el registro del tutor con un correo electrónico, la carga de datos del estudiante y los tutores, la indicación del domicilio y la documentación requerida, y la selección de los establecimientos educativos en orden de preferencia, dijo Encinas a radio Continental Corrientes.