Tragedia en Corrientes: murió un obrero sepultado por un alud de tierra durante una obra de cloacas en Esquina

Un accidente laboral fatal ocurrió este jueves en la ciudad de Esquina, cobrándose la vida de un obrero que trabajaba en la instalación de cañerías de agua y cloacas para una empresa tercerizada de Aguas de Corrientes.

La víctima fue identificada como Rodolfo Bogado, de 38 años y oriundo de Corrientes Capital.

La tragedia se desencadenó cuando Bogado se encontraba dentro de una zanja, en la intersección de las calles Marcelino Dávila y Serrano Soto, y una gran cantidad de tierra cedió repentinamente, sepultándolo a varios metros de profundidad.

Compañeros de trabajo y Bomberos Voluntarios de Esquina acudieron de inmediato al lugar para intentar el rescate, pero pese a los esfuerzos conjuntos, el operario falleció en el sitio del accidente.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera, bajo la supervisión del Comisario Inspector Ramón Ruggeri, siguiendo las directivas de la Fiscalía de Turno, a cargo de Javier Mosquera. Las fuerzas trabajaron con los bomberos para remover el terreno y asegurar la zona donde se produjo el deslave.