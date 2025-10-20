Elecciones 2025 en Corrientes: quiénes son los candidatos a diputados y cómo consultar el padrón

La provincia de Corrientes se encuentra en la recta final de cara a las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre. En estos comicios, se elegirán a tres diputados nacionales entre las listas presentadas por cinco fuerzas políticas.

Guía rápida para votar con Boleta Única Papel (BUP) en Corrientes

El padrón electoral de Corrientes asciende a 950.576 electores habilitados para votar, lo que representa un aumento de 16.700 votantes respecto a las elecciones nacionales de 2023. Los ciudadanos emitirán su voto en un total de 2.707 mesas distribuidas en 337 escuelas de la provincia.

Las cinco fuerzas que compiten en Corrientes

Cinco fuerzas principales presentaron sus listas para la Cámara Baja:

Vamos Corrientes (Oficialismo Provincial) Candidatos: Diógenes González, Práxedes López y Carlos César Hernández. Fuerza Patria (Peronismo) Candidatos: Raúl “Rulo” Hadad (intendente de San Roque), Gisela Lezcano (Frente Renovador) y Marcelo Fabián Ríos. La Libertad Avanza Candidatos: Virginia Gallardo (encabeza la lista), Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda. Corrientes Nos Une Candidatos: Francisco Podestá (exdiputado de Proyecto Corrientes), Delicia Bottaro y Ramiro Billordo. El espacio es liderado por Ricardo Colombi. Partido Ahora Candidatos: Bruno Casado, Mariana Magaly “Maga” González y “Pastor” Mario Rubén Cerdano.

Cómo consultar el padrón para las elecciones 2025

Para evitar inconvenientes y agilizar el proceso de votación, los electores deben consultar previamente su lugar de votación.

A continuación, el paso a paso para averiguar el centro, la mesa y el número de orden donde sufragar: