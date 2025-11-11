Congreso: LLA ordena su plan para las extraordinarias y comenzó a reunirse con sus nuevos diputados

Tras el impacto electoral del 26 de octubre, la dinámica parlamentaria dio un giro. La oposición perdió el control que había mantenido durante todo el período ordinario, y La Libertad Avanza comenzó a organizar el trabajo legislativo que viene. Con un Congreso que se encamina a cerrar el año sin nuevas sesiones en Diputados, el oficialismo concentró sus esfuerzos en la agenda de extraordinarias y en la formación de sus nuevos legisladores.

Este martes se realizó la primera reunión de introducción a la tarea legislativa para diputados electos del oficialismo. El encuentro tuvo lugar en el Anexo A de la Cámara baja, en oficinas dispuestas de manera provisoria. Hasta el recambio parlamentario, el bloque libertario no cuenta con una sala de reuniones capaz de albergar a todos sus integrantes, por lo que las convocatorias se organizan en espacios alternativos. A las 19 horas habrá otra reunión con los restantes miembros del bloque.

En la reunión, según detallaron fuentes parlamentarias a PERFIL, hicieron uso de la palabra el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni; los nuevos secretarios parlamentarios, Nicolás Mayoraz y Silvana Giudici; la secretaria saliente, Nadia Márquez –que asumirá como senadora– y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. Se abordaron temas reglamentarios, administrativos y de comunicación interna. Todos coincidieron en que el foco de los próximos meses será aprobar las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo durante el verano legislativo.

Entre los participantes estuvieron también Santiago Pauli, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johana Longo, Sergio “Tronco” Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Brizuela, Virginia Gallardo, Atilio Basualdo, Diego Hartfield, Maura Gruber, Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Abel Chiconi, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Ravier, Gastón Riesco, Soledad Mondaca, Gino Visconti y Miguel Rodríguez, entre otros.

Prioridad: el Presupuesto 2026

El oficialismo espera que el decreto de convocatoria a extraordinarias salga entre el 10 y 11 de diciembre. En esa primera etapa, el temario estará limitado al Presupuesto 2026 y la ley de responsabilidad tributaria, que modifica el Régimen Penal Tributario y eleva los montos considerados como delito. La iniciativa prevé actualizar el piso a $100 millones y reducir plazos de prescripción en casos sin diferencias significativas, un proyecto presentado por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el entonces diputado José Luis Espert.

La Comisión de Presupuesto se conformará rápidamente para dictaminar de nuevo. El 30 de noviembre cae la validez de los dictámenes actuales por el recambio legislativo, por lo que habrá una nueva reunión, esta vez sin invitados, solo para firmar. La apuesta es asegurar dictamen de mayoría, nuevamente bajo la presidencia de Benegas Lynch.

Martín Menem se queda y piensa en las reformas para el verano

En la segunda parte del verano llegarán las reformas estructurales que el Gobierno considera centrales para su programa. Desde el oficialismo aseguraron que la nueva convocatoria a extraordinarias será directamente en febrero, con la reforma laboral y la reforma tributaria como ejes. La previsional quedará para más adelante: Javier Milei sostiene que solo avanzará en su eventual segundo mandato.

Bullrich se prepara para conducir el bloque libertario en el Senado y deberán convivir con Victoria Villarruel

Dentro del paquete también aparece la reforma penal. No se limitará a la baja de edad de imputabilidad, tema que obtuvo dictamen pero también caerá con el cierre del período ordinario, sino que abarcará una reforma más amplia del Código Penal, cuyos alcances superarían incluso el marco de las extraordinarias.

El reacomodamiento interno también tuvo consecuencias políticas. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quedó fortalecido después de las elecciones. Si los resultados no acompañaban, dentro del parlamento algunos mencionaban la posibilidad de reemplazarlo. Con el nuevo escenario y las decisiones tomadas en los últimos días, todo indica que mantendrá el cargo en la próxima etapa parlamentaria.

Bornoroni afianzó el control del bloque, Giudici y Mayoraz quedaron al frente de la secretaría parlamentaria, y Benegas Lynch tendrá la llave del Presupuesto. Con la oposición sin números en la Cámara baja y el oficialismo ordenando filas, el verano legislativo será el primer test del nuevo equilibrio político del Congreso.

