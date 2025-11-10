La causa $LIBRA avanzó este fin de semana con una decisión clave: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, señalado como figura central de la maniobra. La cautelar de “no innovar” también alcanza a otros dos presuntos intermediarios del esquema: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el argentino Orlando Rodolfo Mellino, vinculados a billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios antes y después del lanzamiento del token promocionado por el Presidente Javier Milei en su cuenta de X.

La comisión $Libra acusó a la Justicia de frenar la investigación y detectó pagos de un presunto acuerdo entre Milei y Novelli

El dictamen se apoya en un informe del Ministerio Público Fiscal que identifica posibles rastros del botín, estimado entre 100 y 120 millones de dólares, en los activos de los imputados. Davis aparece como el principal articulador en la ruta de los fondos: ya enfrenta una causa por estafa en Estados Unidos y se reconstruyó que movilizó dinero a través de múltiples billeteras, intentando ocultar transferencias hacia sus socios, algo que no logró. Rodríguez Blanco y Mellino están bajo investigación como intermediarios en $LIBRA y otros negocios similares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida replica resoluciones ya dictadas sobre los bienes de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, partícipes del Tech Forum de octubre de 2024, evento que tuvo asistencia presidencial y del cual provienen varios de los vínculos que hoy examina la Justicia. Ambos registraron visitas a Olivos y la Casa Rosada previas al lanzamiento del token.

Avances en el Congreso Nacional

En paralelo, la Comisión Investigadora del Congreso detectó movimientos sospechosos hacia una billetera vinculada a la trama por 550 mil dólares, fechados entre noviembre de 2024 y enero de 2025, que refuerzan la hipótesis de un acuerdo previo entre Davis y el Poder Ejecutivo. Según especialistas como Fernando Molina, esos fondos habrían sido direccionados a cuentas asociadas a Terrones Godoy, quien además habría participado en gestiones para formalizar un contrato que otorgara a Davis el rol de “representante exclusivo” del Estado argentino en materia de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas.

La Comisión parlamentaria volverá a reunirse esta semana y prepara un informe final que se conocería la próxima. El trabajo incorpora datos sobre el movimiento de 4 millones de dólares enviados en febrero por Davis y un análisis más amplio sobre las 140 mil billeteras involucradas, entre las que 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, mientras 114 mil registraron pérdidas.

"Viento de cola" en Nueva York

En Estados Unidos, los inversores damnificados ampliaron la demanda colectiva contra Davis, acusado de liderar una “fábrica de fraude”. La causa se tramita en Nueva York y podría acelerarse tras la asunción del nuevo alcalde Zohran Mamdani, férreo opositor a Donald Trump.

MU/fl