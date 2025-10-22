Agustín Rombolá: “Confirmamos que Hayden Davis pagaba coimas a través de Marcelo Novelli y Terrones Godoy”

Los querellantes en la investigación sobre la presunta criptoestafa $LIBRA, vinculada al presidente Javier Milei, pidieron la detención de los principales responsables del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, después de constatar movimientos millonarios entre sus cuentas y las de un empresario estadounidense. A juicio del abogado Agustín Rombolá, "nosotros estamos en el punto más cercano de averiguar la verdad absoluta de cómo terminó siendo la ruta del dinero cripto", subrayó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

El abogado y actual candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires por el frente "Nuevos Aires", Agustín Rombolá, presidió la Juventud Radical porteña tras un proceso electoral que involucró a más de 30.000 afiliados. Se destacó como un referente de la renovación política y la lucha contra la corrupción. Además, en sus intervenciones públicas criticó la gestión de Javier Milei, cuestionando sus políticas económicas y el manejo de las instituciones.

Tenés una llamada “bomba” para anunciar o para pronunciar, algo realmente importante y revelador.

Estuvimos trabajando arduamente durante varios meses y tenemos la confirmación de que el criptoempresario estadounidense Hayden Mark Davis pagaba coimas a través de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son los dos autores intelectuales de la estafa del proyecto de criptomoneda $LIBRA, y que la derivaban a una financiera para retirar el dinero en efectivo. Con lo cual estamos, te diría, en el punto más cercano desde que empezó esta historia, el 14 de febrero de 2025, de averiguar la verdad absoluta de cómo terminó siendo la ruta del dinero cripto.

¿Cómo sigue, Agustín? Porque finalmente va a ser un escándalo así planteado.

Es muy similar a un caso tipo Watergate, pero, sobre todo, depende de que el poder judicial, en esta arista clave, tenga la valentía y la capacidad para tomar la decisión necesaria en este momento: detener a Mauricio Novel y Manuel Terrones Godoy con prisión preventiva y tomarles indagatoria para que revelen lo que saben, expliquen quién los ordenó, cómo se realizaron los pagos, por qué Javier Milei está vinculado a un tuit esencial para la estafa y de qué forma se coordinó todo con eventos anteriores. La principal preocupación ahora es que Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal a cargo de la causa, conceda la prisión preventiva, y así podamos avanzar para que tanto aporten toda la información que poseen.

Estoy anotándome la clásica palabra que tiene que ver con la justicia: la defección estratégica, que los jueces solo juzgan a funcionarios importantes del poder ejecutivo cuando pierden poder o están fuera del poder. ¿Cómo percibís el clima judicial y su relación con la política, y cómo podría afectar al avance del caso $LIBRA?

La condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puede haber marcado un antes y un después en la política argentina, y sobre todo en la política judicial. Tengo esperanzas de que la Corte, o mejor dicho el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, entienda que los tiempos se apremian, porque cuanto más pasa, primero se vuelve más difícil cobrar, y segundo, se empieza a diluir esto que vos mencionabas: la defección estratégica, que lamentablemente en los tribunales termina dañando tanto la legitimidad del poder judicial como la de la democracia.

Nosotros nos basamos en un informe del fiscal Eduardo Taiano, que hace referencia a la intervención de la institucionalidad en el caso, y mencionó estos pagos previo a ser identificados, sin saber de quién eran. Él decía: "Bueno, estos pagos evidentemente fueron para pagar coimas. Nosotros ahora le pusimos nombre y apellido, por lo cual entendemos que no hay ningún argumento plausible para que tanto el fiscal como el juez nos denieguen el pedido".

